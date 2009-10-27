37 هزار تن ذرت دانه ای از مزارع استان همدان برداشت شد

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: برآورد می شود که از ابتدای زمان برداشت تا پایان فصل برداشت، به میزان 80 هزار تن ذرت دانه ای از مزارع همدان برداشت شود.

وی افزود: امسال در همدان حدود 9 هزار و 500 هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول ذرت دانه ای قرار دارد.

پرورش با بیان این مطلب که سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته چهار هزار هکتار کاهش یافته است، یادآور شد: علت کاهش اراضی سطح زیر کشت ذرت دانه ای، محدودیت منابع آب و سیاست سازمان در راستای مدیریت مصرف آب و نهایتا حفظ و تولید این محصول در حد معقول است.

وی اظهار داشت: شهرستان نهاوند با سطح زیر کشت چهار هزار و 130 هکتار بیشترین و شهرستان کبودراهنگ با 25 هکتار کمترین سطح زیر کشت محصول ذرت دانه ای را به خود اختصاص داده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: خرید تضمینی این محصول در سال جاری کیلویی دو هزار و 760 ریال توسط مراکز خرید سازمان تعاون روستایی خریداری می شود و اما به دلیل اینکه قیمت محصول در بازار بالاتر است در حال حاضر خرید انجام نشده است.