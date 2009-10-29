امسال 180 تن زعفران در کشور تولید می شود

محسن احتشام در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به محلول پاشی انجام شده و شرایط اقلیمی مناسب در زمستان و بهار پیش ‌بینی می‌شود که در سال جاری بین 170 تا 180 تن زعفران تولید شود.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: افزایش تولید زعفران، کاهش قیمت این محصول را به دنبال خواهد داشت اما باید قیمت این محصول به گونه‎‌ای باشد که منافع کشاورز، صادرکنندگان و مصرف‌ کنندگان زعفران را در برداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت زعفران منجر به ایجاد تقلب در این محصول شد که عمده تقلب صورت گرفته در زعفران در کشور امارات صورت گرفته است و در ایران به دلیل نظارتهای انجام شده توسط اداره استاندارد تنها در حد خرد فروشی شاهد تقلب در زعفران بوده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایران تنها در تولید زعفران، قدرت انحصاری دنیاست و انحصار صادرات این کالای استراتژیک در دست کشور اسپانیاست.

احتشام با بیان اینکه برای ایجاد ارزش افزوده به وسیله صادرات زعفران در کشور باید هنر بازاریابی و بازارسازی داشت ، گفت: برای بازاریابی باید مدیریت علمی داشت و با مدیریت درست بر مکانهای مناسب توزیع، بسته‌بندی، تبلیغات و ترغیب مشتریان برای خرید زعفران می‌توان به جایگاه واقعی ایران در بازاریابی و بازارسازی زعفران رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه افغانستان یکی از رقبای ایران در تامین زعفران دنیاست، گفت: کیفیت زعفران تولیدی افغانستان مشابه ایران است و بعید نیست که پیاز زعفران از ایران به افغانستان قاچاق شود.

وی با اشاره به اینکه کشور افغانستان با حمایت هلند پیاز زعفران اصلاح شده از این کشور وارد می‌کند، تاکید کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد که افغانی‌ها به صورت علمی و برنامه‌ریزی شده با کمک کشورهای اروپایی اقدام به کشت زعفران و بازاریابی این محصول می‌ کنند.