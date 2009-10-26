اعلام نتایج امیدوار کننده ژن درمانی چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در موسسه پزشکی هاوارد هگز شیوه ای جدید از ژن درمانی را برای مداوای بیکاری موسوم به نابینایی شناختی لبر یا LCA ارائه کرده اند که تاکنون توانسته است بینایی را به تعدادی از کودکان 8 تا 11 ساله بازگرداند.

این بیماری نادر به تدریج از قوای بینایی بیمار کاسته و تا سن 40 سالگی باعث کوری کامل فرد خواهد شد 12 بیماری که به واسطه این روش تحت درمان قرار گرفته اند، اکنون از قدرت بینایی بیشتری برخوردار هستند و عملکرد شبکیه ای در چشم آنها بهبود پیدا کرده است.

بیماری LCA باعث نابودی تدریجی شبکیه چشم می شود و محققان دریافتند هرچه درمان از سنین کمتر آغاز شود، تاثیرگذاری آن بیشتر و بهتر خواهد بود دلیل آغاز این بیماری در افراد اختلال در یکی از ژنهای بینایی است که درمان قطعی برای آن وجود ندارد.

بر اساس گزارش رویترز، دانشمندان با کمک یک ویروس ساخته شده به نام ادنو که دی ان ای تصحیح کننده ای را به داخل چشم حمل می کند توانستند بهبود قابل توجهی را در کودکان مبتلا ایجاد کنند به طوریکه این کودکان اکنون به تنهایی قادرند به بازی و انجام کارهای مختلف خود بپردازند این شیوه تا 16 درصد در ژن PRE65 تغییر ایجاد کرده و نه به طور کامل، بلکه به صورت تقریبی بیماران را از نابینایی مطلق نجات داده است.