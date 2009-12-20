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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

خانواده های بیماران روانی در انتظار مصوبه مجلس

خانواده های بیماران روانی در انتظار مصوبه مجلس

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی مشهد گفت: علیرغم پیگیریهای صورت گرفته هنوز هیچ آئین نامه و مصوبه ای در رابطه با حمایت از خانواده بیماران روانی به تصویب مجلس نرسیده است.

اسماعیل عفت پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به مشکلات معیشتی و نگهداری بیماران روانی افزود: با توجه به مشکلات موجود در نگهداری بیماران روانی در خانواده ها، نامه نگاریهایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه انجام داده ایم اما تاکنون این پیگیریها به نتیجه نرسیده است و در حال حاضر تنها بیمار روانی مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

رئیس اداره بهزیستی مشهد در رابطه با مراکز نگهداری بیماران روانی گفت: خدمات ارائه شده در این مراکز در حد متوسط است که سوددهی پایین و یا عدم سوددهی این مراکز دلیلی بر کیفیت متوسط خدمات این مراکز است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مراکز نگهداری بیماران روانی که به صورت هیئت امنایی و خیریه ای به ارائه خدمات می پردازند از وضعیت و بستر مناسب تری برخوردارند.

عفت پناه در رابطه با مراکز مشاوره خصوصی گفت: مراکز مشاوره خصوصی از زیر شاخه های حوزه سلامت روان و پیشگیری محسوب می شود که به افرادی که دارای بیماری روانی هستند به صورت سرپایی رسیدگی می کنند.

کد مطلب 970809

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