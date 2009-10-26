محمد رویانیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید سهم هیبرید در سبد سوختی خودروهای کشور به دو برابر افزایش یابد، اظهار کرد: وزارت نفت در پیشنهادی سهمی حدود یک درصد را برای هیبرید در سبد سوختی خودروهای کشور پیشنهاد کرده ، این در حالی است که باید سهم این سوخت پاک حداقل تا 2 درصد افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه برای افزایش سهم هیبرید در سبد سوختی کشور دولت برنامه ریزی کرده است، یادآور شد: در طرحی پیشنهاد ارائه تسهیلات گمرکی برای واردات خودروهای هیبریدی مطرح شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای توسعه سهم هیبرید در سبد سوختی کشور باید خودروهای هیبریدی ارزان قیمت در اختیار مردم قرار داده شود، بیان کرد: سعی می کنیم با ارائه تخفیف های گمرکی خودروهای هیبریدی ارزان قیمت وارد کشور کنیم.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یاد آور شد: در حال حاضر خودروهای هیبریدی در هر یکصد کیلومتر پیمایش حدود 2.5 میلیون لیتر سوخت مصرف می کنند.

در همین حال پیش از این امید شاکری معاون پژوهشی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از تولید اتوبوس هیبریدی در کشور خبر داد و گفت: از این اتوبوسهای هیبریدی که اولین اتوبوس از این نوع در خاورمیانه است تا یک ماه دیگر رونمایی می شود.

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز پیشتر از تعیین سهم یک درصدی برای هیبرید در سبد سوختی کشور خبر داده بود.

تاخیر وزارت نفت در تولید گازوئیل کم گوگرد

رویانیان در ادامه با اشاره به برنامه ریزیهای کلان دولت برای افزایش سهم نفت گاز (گازوئیل) در سبد سوختی خودروهای کشور، گفت: اما هم اکنون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نتوانسته به تعهد خود برای بهبود کیفیت گازوئیل تولید شده در پالایشگاه های داخلی عمل کند.

وی با بیان اینکه باید کیفیت گازوئیل تولید شده در پالایشگاه های داخلی به استاندارد یورو چهار بهبود می یافت، تصریح کرد: در صورت بهبود کیفیت گازوئیل تولید شده در پالایشگاه های داخلی تعداد خودروهای دیزلی نیز افزایش می یابد.

به گزارش مهر، هم اکنون میزان گوگرد موجود در گازوئیل تولید شده در پالایشگاه های داخلی حدود 10 هزار پی پی ام است که بر اساس برنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید با اجرای طرحهای بهینه سازی و بهبود کیفیت میزان گوگرد موجود در آن به حدود 50 پی پی ام کاهش یابد. اما تاکنون امکان تولید گازوئیل با کیفیت و استاندارد های بین المللی در پالایشگاه های داخلی محقق نشده است.