60 هزار دانش آموز کرمانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند

غلامرضا حسنخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به برگزاری جشن عاطفه ها در کرمان اظهار داشت: طی سال جاری یک میلیارد و 623 میلیون ریال در جشن عاطفه های امسال به دانش آموزان کرمان از طرف خیرین کمک شده است.

وی افزود: میزان کمکهای جمع آوری شده در سال جاری نسبت به سال گذشته 145 درصد افزایش داشته است.

حسنخانی اضافه کرد: از این میزان اعتبار جمع آوری شده 70 درصد در اختیار آموزش و پرورش استان و بقیه در اختیار کمیته امداد قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمان در زمینه طرح اکرام ایتام نیز با اشاره به اینکه هم اکنون هیچ یتیمی در کرمان بدون حامی نیست، اضافه کرد: 13 هزار و 483 نفر هم اکنون در کرمان دارای حامی هستند.

حسنخانی عنوان کرد: در اجرای این طرح نیز در سال جاری شاهد افزایش 53 درصدی حامیان یتیمان در کرمان هستیم.