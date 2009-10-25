تشکیل بازار سیاه برای بنزین یارانه ای در قشم

داوود عربعلی در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی سومین جایگاه سوخت ساحلی جزیره قشم در اسکله لافت، گفت: هدف از راه اندازی این جایگاه ساحلی با 8 نازل فعال عرضه سوخت به شناورها و خودروهای جزیره قشم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود یکهزار و 400 شناور در سطح جزیره قشم در حال تردد هستند، تصریح کرد: با ساخت جایگاه های جدید ساحلی سوخت میزان نظارت بر نحوه عرضه و مصرف فرآورده های نفتی افزایش می یابد.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جزیره قشم با بیان اینکه راه اندازی جایگاه های ساحلی از مزیتهای متعددی برخوردار است، بیان کرد: افزایش ضریب ایمنی عرضه سوخت، تحویل مستقیم سوخت به شناورها، کاهش انحراف عرضه فرآورده های نفتی و قاچاق، افزایش نظارت بر نحوه عرضه سوخت از مهمترین مزیتهای راه اندازی جایگاه های سوخت ساحلی خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون سوخت مورد نیاز شناورهای جزیره قشم از طریق سامانه هوشمند عرضه می شود، تبیین کرد: این موضوع موجب افزایش نظارت و کنترل بیشتر نسبت مصرف سوخت شده است.

قیمت فروش بنزین سهمیه ای در بازار آزاد

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از افزایش فروش بنزین سهمیه ای شناورهای جزیره قشم در بازار آزاد خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل سهمیه ای شناورها در بازار آزاد بین 350 تا 400 تومان به فروش می رسد.

عربعلی با بیان اینکه هم اکنون نحوه تعیین سهمیه شناورها بر اساس فرمول فائو محاسبه می شود، تصریح کرد: با توافقهای صورت گرفته با سازمانهای شیلات و بنادر و دریانوردی جزیره قشم میزان سوخت شناورها بر اساس فرمول فائو محاسبه و تعیین می شود.

وی با اشاره به وجود اختلاف قیمت سوخت عرضه شده در جزیره قشم با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، اظهار کرد: این اختلاف نرخ موجب شده با وجود پیگیریها و نظارتهای اعمال شده اما برخی از شناورها سهمیه سوخت خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای حل این مشکل پیشنهادهایی از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه قشم به سازمانهای ذیصلاح ارائه شده است، تبیین کرد: یکی از این پیشنهاد عرضه سوخت در قشم با قیمتهای تمام شده و پرداخت ما به تفاوت قیمت سوخت به صاحبان شناور از طریق یارانه مستقیم به صورت ماهیانه است.

وی در مورد میزان سهمیه شناورهای جزیره قشم توضیح داد: هم اکنون روزانه 45 لیتر سوخت به شناورهای صیادی عرضه می شود اما سهمیه اختصاص یافته به اتوبوسهای دریایی به ازای تعداد مسیرهایی است که این شناورها می پیمایند.