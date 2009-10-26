به گزارش خبرنگار مهر، دیلی تلگراف اعلام کرد مرحله پیش‌تولید فیلم سینمایی "جاده خشم" آغاز شده و پروژه اوایل سال 2010 کلید خواهد خورد. میلر که همزمان تهیه‌کنندگی و کارگردانی فیلم را بر عهده دارد، از در نظر گرفتن بودجه 100 میلیون دلاری برای تولید این فیلم خبر داده است.

10 روز پیش استودیو برادران وارنر پروژه سنگین و پرخرج "فانوس سبز" را در استرالیا به دلیل عوارض بحران جهانی اقتصادی و هزینه‌های بالا تعطیل کرده بود. میلر در این باره گفت: هالیوود تعداد محصولات در دست تولید خود را به نصف کاهش داده و این روزها فیلم‌های پرهزینه چون "جاده خشم" و "پاهای شاد 2" کمتر ساخته می‌شود.

وی تولید "جاده خشم" را فرصتی مناسب برای عوامل مجرب سینمای استرالیا دانست تا در فیلمی عظیم از تجربه و توانایی‌های خود استفاده کنند. "مکس دیوانه" از گرانترین آثار تاریخ سینمای استرالیا است که در آغاز دهه 1980 مسیر مل گیبسن را برای بدل شدن به یک ستاره جهانی هموار ساخت.

اینک پس از 25 سال که از ساخت و اکران قسمت سوم این سه‌گانه می‌گذرد، سینمای استرالیا درصدد آغاز تولید چهارمین قسمت این اکشن تریلر آخرالزمانی است.