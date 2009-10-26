لفافیان به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "چشم آفتاب" را بازنویسی میکنم که هفته آینده به پایان میرسد و پیشتولید را پس از آن شروع میکنم، تصویربرداری این فیلم در بخشهایی از سیستان و بلوچستان انجام میشود. برای این فیلم 90 دقیقهای 35 جلسه تصویربرداری در نظر گرفتهایم که 20 روز آن در شهر سوخته انجام میشود.
وی ادامه داد: فیلمنامه موضوع اجتماعی دارد و از بازیگران حرفهای برای نقشهای اصلی استفاده میکنم، تعدادی از نقشها را هم بازیگران بومی بازی میکنند. حضور بازیگران حرفهای میتواند به دیده شدن یک فیلم کمک کند.
تهیهکننده این فیلم مجید افضلی است و مهدی هاشمی مدیرتولید و تاجبخش فنائیان ناظر کیفی این پروژه هستند، تدوین را لفافیان به همراه علی فراهانی انجام میدهند.
حسن لفافیان فیلمهای تلویزیونی "دلواپسی"، "بر فراز مهر" و "موش و گربه" را کارگردانی کرده است.
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