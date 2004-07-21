  1. بین الملل
  2. سایر
۳۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۸:۵۴

در پي افزايش كشمكشها بين اسرائيل و حزب الله صورت گرفت :

هشدار سازمان ملل متحد در مورد درگيريهاي جنوب لبنان

ستفان ديميسترا Staffan de Misturaفرستاده كوفي عنان در لبنان امروز در بيانيه اي نسبت به افزايش خشونت در جنوب لبنان هشدار داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سازمان ملل نسبت به خطر بروز خشونت در مرزهاي سرزمينهاي اشغالي و لبنان هشدار داد و خواستار خويشتنداري طرفين درگير شد .

ستفان ديميسترا Staffan de Mistura فرستاده كوفي عنان در لبنان گفت : همانگونه كه ما در گذشته بارها اعلام كرديم ، خشونت يك طرف خشونت طرف ديگر را توجيه نمي كند .

گفتني است در جريان تبادل آتش روز گذشته در مرز سرزمينهاي اشغالي و لبنان دو اسرائيلي كشته و يك عضو حزب الله به شهادت رسيد .

نماينده سازمان ملل در ادامه افزود : سازمان ملل به شدت نسبت به حوادث دو روز گذشته كه به ميزان قابل توجهي موجب افزايش تنشها در خط آبي و عمدتا در لبنان شده است ، نگران است .

گفتني است خط آبي پس از عقب نشيني اشغالگران اسرائيلي از لبنان در ماه مي 2000توسط سازمان ملل در مرز سرزمينهاي تحت اشغال اسرائيل و لبنان كشيده شد .

در اين بيانيه آمده است : هم اكنون ما از همه گروهها مي خواهيم كه بيشترين خويشتن داري را از خود نشان دهند تا آرامش به منطقه بازگردد همچنين براي استقرار آرامش به تعهدات خود پايبند باشند .

  

کد مطلب 97090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها