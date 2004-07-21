هشدار سازمان ملل متحد در مورد درگيريهاي جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سازمان ملل نسبت به خطر بروز خشونت در مرزهاي سرزمينهاي اشغالي و لبنان هشدار داد و خواستار خويشتنداري طرفين درگير شد .

ستفان ديميسترا Staffan de Mistura فرستاده كوفي عنان در لبنان گفت : همانگونه كه ما در گذشته بارها اعلام كرديم ، خشونت يك طرف خشونت طرف ديگر را توجيه نمي كند .

گفتني است در جريان تبادل آتش روز گذشته در مرز سرزمينهاي اشغالي و لبنان دو اسرائيلي كشته و يك عضو حزب الله به شهادت رسيد .

نماينده سازمان ملل در ادامه افزود : سازمان ملل به شدت نسبت به حوادث دو روز گذشته كه به ميزان قابل توجهي موجب افزايش تنشها در خط آبي و عمدتا در لبنان شده است ، نگران است .

گفتني است خط آبي پس از عقب نشيني اشغالگران اسرائيلي از لبنان در ماه مي 2000توسط سازمان ملل در مرز سرزمينهاي تحت اشغال اسرائيل و لبنان كشيده شد .

در اين بيانيه آمده است : هم اكنون ما از همه گروهها مي خواهيم كه بيشترين خويشتن داري را از خود نشان دهند تا آرامش به منطقه بازگردد همچنين براي استقرار آرامش به تعهدات خود پايبند باشند .