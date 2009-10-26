جانشینان سجادی و علی دایی چهارشنبه معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که چهارشنبه هفته جاری در محل باشگاه سایپا برگزار خواهد شد ،7 عضو هیئت مدیره این باشگاه پس ازبحث و بررسی گزینه های پیشنهادی احتمالا گزینه نهایی برای پذیرفتن پست مدیر عاملی باشگاه سایپا را معرفی خواهند کرد.

بنابر اخبار رسیده از باشگاه سایپا احتمال اینکه مدیرعامل جدید باشگاه سایپا صرفا از جمع مدیران یا چهره های ورزشی عضو هیئت مدیره باشد یکسان است. ضمن اینکه این احتمال وجود دارد تا در صورت موافقت اعضا یکی از اعضای کنونی هیئت مدیره باشگاه سایپا مسئولیت مدیر عاملی این باشگاه را عهده دار شود.

این درحالی است که پس از تغییر و تحول در راس مدیریت شرکت خودروسازی سایپا و حضور نعمت الله پوستین دوز به جای بذرپاش به نظر می رسد مدیرعامل جدید با نظر مساعد مدیریت جدید این شرکت انتخاب شود که می تواند یکی از مدیران خارج از مجموعه سایپا باشد.

از سوی دیگر یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه سایپا تصریح کرد مدیرعامل جدید باشگاه سایپا چهره ای فرهنگی - ورزرشی خواهد بود تا بتواند موجبات ارتقاء این باشگاه در هر دو جنبه را فراهم کند.

حمید سجادی ، حسین رضازاده ، علی دایی ، هادی ساعی ، اصغر ملکیان ، حسین گروسی و محمد علی زهره ای 7 عضو هیئت مدیره باشگاه سایپا هستند. حمید سجادی قهرمان اسبق دوومیدانی کشور سوم خرداد ماه سال 86 به عنوان مدیرعامل باشگاه سایپا انتخاب شد. وی اول مهرماه گذشته از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی منصوب شد.

نشست بعد ازظهرچهارشنبه هیئت مدیره سایپا ازجهت دیگری نیز حائز اهمیت است. بدنبال غیبت های طولانی علی دایی عضو غیرموظف هیئت مدیره سایپا ، در این نشست احتمالا فرد دیگری برای جایگزینی علی دایی در هیئت مدیره سایپا معرفی خواهد شد.