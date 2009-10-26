افزایش 40 هزار بشکه ای تولید روزانه نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزارها با بیان اینکه هم اکنون میزان تولید نفت خام از میادین مناطق مرکزی ایران حدود 150 هزار بشکه در روز است، اظهار کرد: میزان تولید نفت در این منطقه تا سال آینده با افزایشی 40 هزار بشکه ای به حدود 190 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران افزود: تا سال آینده طرح تولید نفت از سه میدان خشت، سروستان، سعادت آباد استان فارس و پروژه نمک زدایی دهلران در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته پیک تولید گاز در میادین مناطق مرکزی ایران به حدود 307 تا 310 میلیون مترمکعب افزایش می یابد، بیان کرد: پیش بینی می کنیم زمستان امسال تولید گاز از میادین این منطقه با افزایشی 5 میلیون متر مکعبی به 315 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

به گزارش مهر، ضیغمی پیشتر با بیان اینکه توسعه 3 میدان سروستان، سعادت آباد و خشت هم اکنون عملیات توسعه ای این سه میدان در استان فارس آغاز شده است به خبرنگار مهر گفته بود: پیش بینی می کنیم تولید زودهنگام نفت از دو میدان سروستان و سعادت آباد تا اوایل سال 89 عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه هدف از توسعه دو میدان سروستان و سعادت آباد تولید روزانه 15 هزار بشکه نفت در فاز اول است، اظهار کرده بود: همچنین پس از اجرای فاز اول مطالعات و عملیات اجرایی فاز دوم توسعه این دو میدان آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی تولید روزانه 30 هزار بشکه نفت خام از میدان خشت در استان فارس خبر داده و گفته بود: تولید زودهنگام نفت از این میدان کمی زودتر آغاز می شود.