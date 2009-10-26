به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیطرف - قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر افزود: نمایشگاه بازیهای رایانه ای خاورمیانه Game Expo2009 از 5 تا 7 آبان ماه جاری به میزبانی دبی برگزار می شود و یکی از مهمترین نمایشگاه های بین المللی خاورمیانه محسوب می شود.

وی ادامه داد: سال گذشته بنیاد ملی بازی های رایانه ای با حمایت از 9 شرکت بازی ساز در این نمایشگاه حضور یافت و با ارایه بازیهای ایرانی توانست جایگاه ویژه ای رادر میان کشورهای منطقه از آن خود کند.

قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای اظهار داشت: امسال نیز در ادامه حمایت های بنیاد از تولیدات داخلی، 12 شرکت بازی ساز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی افزود: در این نمایشگاه موسسات مختلفی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، موسسه رسانه و شرکت های رسانا افزار شریف، فن افزار شریف، فناوری نوآوران الکترونیک یارا، هنرهای پویا، آریا صنعت تخیل، سینادیتا، موسسه حور و توسعه گران شبیه ساز حضور داشته و نزدیک به 20 بازی رایانه ای ایرانی به نمایش گذاشته می شود.

بیطرف گفت: سال گذشته ایران در این نمایشگاه، ایده طراحی نظام رده بندی سنی بازیهای رایانه ای کشورهای اسلامی را مطرح کرد که مورد استقبال گسترده کشورهای مسلمان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: امسال با توجه به اجرایی شدن فعالیتهای سازمان رده بندی سنی بازی های رایانه ای ESRA، قصد داریم جزئیات بیشتر این طرح را در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده و نشان های نظام رده بندی را به نمایش بگذاریم و امیدواریم با اجرای این طرح کشورهای اسلامی بتوانند به شکل هماهنگ از ظرفیت های این نظام رده بندی که ایران آن را طراحی کرده است، بهره مند شوند.

بیطرف یکی دیگر از برنامه های ایران در این نمایشگاه را سخنرانی دکتر بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد و یکی از تولیدکنندگان با موضوع " بازار مصرف و توانمندی ایران در تولید بازیهای رایانه ای" برشمرد.

چندی پیش با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای 5 شرکت بازی ساز ایرانی با حضور در نمایشگاه Gamescom 2009 آلمان توانسنتند در میان 31 کشور جهان توجه رسانه ها را به خود جلب کنند.