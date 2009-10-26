کتر پرویز فارسیجانی دبیر شورای معارف سیما در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخلاق در تلویزیون، ضرورت رعایت مبانی شرعی و اخلاقی در برنامه سازی را مورد تأید قرار داد و گفت: در واقع رعایت اخلاق برای مدیران برنامه ساز و برنامه سازان سازمان صدا و سیما یک تکلیف جدی به شمار می رود و این موضوع به کرات هم گوشزد شده است.

رعایت اخلاق برای برنامه سازان صداوسیما یک تکلیف جدی است

وی افزود: در رابطه با موضوع اخلاق در تلویزیون یک نکته کلیدی چون ضرورت تهیه و تدوین فقه رسانه مطرح می شود، چرا که در این زمینه متأسفانه مجموعه مدونی نداریم تا در امور مختلف برنامه سازی تلویزیون حدود شرعی و اخلاقی را مطرح کرده باشد.

دکتر فارسیجانی همچنین گفت: بیش از 2 سال است که درپی تعامل با متولیان مربوط در حوزه علمیه فعالیتها برای تهیه و ابلاغ مجموعه ای مدون به منظور ارائه حدود و موازین آغاز شده است .

دبیر شورای معارف سیما تأکید کرد: در حوزه اخلاق به یک منشور اخلاقی نیازمندیم تا بتوانیم در حوزه اخلاقیات اسلامی چارچوبهای دقیق و روشنی را به زبان برنامه سازان در اختیار آنها قرار دهیم تا بتواند آن را رعایت کنند.

در حال حاضر از منشور پراکنده و غیرمنسجم پیروی می شود

وی گفت: در حال حاضر این منشور به صورت پراکنده وجود دارد و مدیران مسئولیت پیگیری و تذکر آن را برعهده دارند، اما به نظر می رسد که باید تمام نکاتی که در حوزه اخلاق در رسانه ملی به ویژه برنامه های تلویزیونی مورد توجه قرار گیرد به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ابلاغ شود.

پرویز فارسیجانی اظهار داشت: درحال حاضر دستورات ملاحظاتی وجود دارد که مدیران به برنامه سازان گوشزد می کنند و این دستورات رعایت می شود، این دستورات در قالب همان مطالبی است که به مدیران برنامه سازی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه منشور سیما توسط معاونت سیما با همکاری واحدهای ستادی تهیه می شود، افزود: این مجموعه در واقع همان مجموعه تذکرات اخلاقی و فقهی است که به صورت منظم‌تری تدوین می شود، گرچه منشور سیما را نمی توان کامل ترین منشور اخلاقی دانست اما در هر صورت شروع خوبی است که به وضوح و به زبان رسانه ای نقطه نظرات مدیران را به برنامه سازان گوشزد خواهد کرد. این منشور به زودی آماده شده و از سوی معاونت سیما ابلاغ خواهد شد.

بهره گیری از نظرات امام راحل و مقام معظم رهبری در تدوین منشور اخلاقی سیما

دبیر شورای معارف سیما همچنین تأکید کرد: مباحث فقهی را هم همچنین از مجاری مختلف دنبال می کنیم تا بتوانیم مجموعه دستورات شرعی را در رابطه با فقه رسانه از منظر امام راحل و مقام معظم رهبری تدوین کرده و به تأیید مقام معظم رهبری برسانیم.

وی اضافه کرد: منشور اخلاقی در مرحله گردآوری مطالب مختلف است، بحث فقه رسانه نیز از مجاری مختلف درحال پیگیری است. زمان آماده شدن این منشور و فقه رسانه چندان روشن نیست چرا که کار برای نخستین بار است در چنین سطحی انجام می شود اما امیدوارم بتوانیم تا پایان سال منشور سیما را که در حال نهایی شدن است ابلاغ کنیم.

وی یادآور شد: نکاتی که در منشور سیما مطرح می شود به تمام مدیران شبکه ها اعلام می شود و در چارچوبهای محتوایی، ساختاری و ملاحظاتی که در حوزه اخلاق، فقه و رسانه در سه حوزه پیام، ساختار و مخاطب ضرورت دارد توسط اداره کل پژوهش و آموزش سیما و اداره کل طرح و برنامه سیما مورد توجه خواهد بود.

بزرگان فقهی کمتر به اخلاق در رسانه توجه داشته اند

فارسیجانی گفت: موضوع نگران کننده این است که بزرگان فقهی ما در این زمنیه کمتر کار مدون و مشخصی داشته اند. اکنون که مقام معظم رهبری بحث موسیقی را در بحثهای خارج خود مطرح کرده اند می تواند مدل خوبی باشد تا دیگر بزرگان دینی و مراجع بزرگ نیز رسانه ملی و هنر را یاری دهند تا فعالان این حوزه ها بتواند خود را با حدود شرعی همساز کرده و تنها در همان چارچوب عمل کنند.