رژيم صهيونيستي سفراي اروپايي را فراخواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، يوعاف بيران مدير كل وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي به سفيران اتحاديه اروپا، انگليس و هلند ابلاغ كرد: تاييد تصميم روز سه شنبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد توسط اتحاديه اروپا، در توانايي اين اتحاديه براي مشاركت سازنده در پيشرفت روند صلح ترديد ساز است.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد شب گذشته با اكثريت قاطع آراي و با راي موافق 25 كشور اتحاديه اروپا، با تصويب قطعنامه اي از اسراييل خواست تا با اجرا كردن حكم دادگاه لاهه، ديوار حايل را برچيده و ساخت ان را متوقف سازد، همچنين به فلسطينيان آسيب ديده از ساخت اين ديوار غرامت بپردازد.

رژيم صهيونيستي بلافاصله پس از تصويب اين قطعنامه از زبان نماينده خود در سازمان ملل متحد بر ادامه ساخت ديوار حائل و ناديده گرفتن راي دادگاه بين المللي لاهه تاكيد كرد.

رژيم صهيونيستي مدعي است براي توقف عملياتهاي ضد اشغالگري مبارزان فلسطيني ساخت اين ديوار 600 كيلومتري را آغاز كرده است.اين ديوار از ميان زمينهاي زراعي كشاورزان فلسطينيي و از مناطق تحت كنترل تشكيلات خودگردان فلسطين مي گذرد.