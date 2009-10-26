اجرای 89 طرح سفر اول ریاست جمهوری با اعتبار 230 میلیارد ریال

معاون فنی و عمرانی فرماندار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 89 طرح مصوب دور نخست سفرهای استانی ریاست جمهوری در کرج با اعتبار 230 میلیارد و 723 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

احمد افضلی ضمن اشاره به تصویب 101 طرح در دور نخست این سفر، خاطرنشان کرد: باقیمانده طرح های مصوب شده در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: از مجموع طرح های در حال اجرا، دو طرح با پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد و دو طرح نیز با 20 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.

معاون فنی و عمرانی فرماندار کرج بیان داشت: در دور دوم سفرهای استانی نیز 40 مصوبه با 242 میلیارد و 500میلیون ریال اعتبار به تصویب رسید که تعدادی از آنها با استان تهران مشترک است.

افضلی با اشاره به اینکه هشت طرح باقیمانده نیز از پیشرفت فیزیکی 60 تا 97 درصد برخوردار هستند، اضافه کرد: طرح های نظارتی برای ادامه روند اجرایی از سوی کارشناسان فنی و عمرانی این شهرستان ادامه دارد.