بررسی عملکرد استاندار سابق آذربایجان غربی در گفتگو با نمایندگان مردم در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، هر چند بر طبق سنت همیشه تغییر مدیران، حرف و حدیثهای فراوانی در خصوص عملکرد یک مدیر مطرح می شود ولی نقطه قابل توجه در خصوص نقد منفی عملکرد رحیم قربانی استاندار فعلی از سوی نمایندگان این است که رحیم قربانی در دوران فعالیتش چندان رابطه خوبی با برخی نمایندگان استان نداشت.

قربانی امروز در حالی از سمت استانداری آذربایجان غربی برکنار می شود که در ماههای اخیر شایعات زیادی مبنی بر استعفا و برکناری وی حتی قبل از انتخابات دهم مطرح بود شایعاتی که بالاخره رنگ حقیقت به خود گرفت.

مرزنشینان آذربایجان غربی از ناامنی موجود در استان ناراضی هستند

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با انتقاد از عملکرد رحیم قربانی به عنوان مقام عالی استان در خصوص تامین امنیت برای مرزنشینان و مرزداران آذربایجان غربی، گفت: بی سامانی در مرزهای استان متاسفانه هر هفته یک نفر کشته یا زخمی دارد که باید برای جلوگیری از شیوع بدبینی در جامعه نسبت به ساماندهی و برقراری امنیت در نوار مرزی اقدامات و برنامه ریزی های لازم انجام شود.

محمدعلی پرتوی توجه به امنیت، اشتغال، اقتصاد و رفاه شهرهای مرزی را تضمین کننده امنیت کشور دانست و بیان داشت: در این راستا برای تعالی امنیت مستلزم تامین حقوق مرزنشینی هستیم تا مردم این منطقه به جای مرزنشینی مرزداری کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح انسداد نوار مرزی مصوبه مجلس هفتم است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 85 درصد نوار مرزی شهرستانهای سردشت و پیرانشهر مسدود شده اند که برای امرار معاش مردم تنها سه گذر مرزی زیر نظر نیروی انتظامی فعال است که این امر کافی نیست.

وی همچنین ادامه داد: مردم از این وضعیت ناراضی هستند و برخی نیز از اینکه شان و ارزش انسانی در برخی برخوردها حفظ نمی شود، انتقاد می کنند.

پرتوی از هدررفت سالانه حدود سه میلیون متر معکب از آبهای مرزهای کشور خبر داد و بیان داشت: در راستای جلوگیری از این امر و تامین آب مورد نیاز دریاچه ارومیه باید اجرای پروژه های سد سازی بر روی رودخانه زاب، سد برکابی و کانی سیب در حوزه پیرانشهر تسریع یابد.

قربانی در اجرای طرحهای صنعتی موفق عمل نکرد

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد رحیم قربانی معتقد است: رحیم قربانی در طی چهار سال تصدیگری در استانداری آذربایجان غربی در اجرای پروژه های عمرانی از جمله پل شهید کلانتری و راههای روستایی عملکرد قابل قبولی داشت ولی در راستای اجرای طرحهای صنعتی توجه جدی به این امر نداشت.

جلال محمودزاده با اشاره به تصویب احداث پتروشیمی های مهاباد و میاندوآب در آذربایجان غربی توسط هیئت دولت افزود: متاسفانه این دو پروژه در حال حاضر با گذشت پنج سال از تصویب آن پیشرفت آنچنانی ندارند و پتروشیمی مهاباد در طول چهار سال تصدیگری قربانی تنها چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشت که هم اکنون کل پروژه تنها پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با انتقاد از عدم توجه قربانی به مشکلات کارخانجات و کارگاه های تولیدی و معیشت کارگران این واحد ها، اظهار داشت: در دوران فعالیت استانداری رحیم قربانی بخش اشتغال بیشتر کارخانجات با رکود روبرو شده و کارگران خود را اخراج کردند کارگاه های صنعتی و کارخانجاتی که قبل از زمان تصدی گری وی فعال بودند نیز هم اکنون نیروهای خود را بازخرید و یا اخراج کردند.

محمودزاده همچنین با انتقاد از عدم حضور مستمر قربانی در استان و سفرهای متعدد وی به تهران تحت هر عنوانی، ادامه داد: حضور قربانی در تهران به بهانه پیگیری امورات استانی قابل قبول نیست وی باید برای کنترل مسائل و رصد کردن مشکلات در استان حضور مستمر می یافت.

به گفته محمودزاده متاسفانه در آذربایجان غربی به خصوص در مناطق جنوبی استان تلاشهای ضد امنیتی از جمله راه زنی و سرقت مسلحانه در روستاها نمود پیدا کرده است که باید برای تامین امنیت مورد نیاز مردم اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی برپایه محور اقتصاد کشاورزی بنا شده است، خاطرنشان کرد: باید چالشهای بخش کشاورزی از جمله تامین به موقع نهاده ها، خرید تضمینی محصولات باغی و زراعی و تامین امکانات مورد نیاز برای صادرات محصول به کشورهای منطقه را رفع کرد.

قربانی در جابجایی مدیران استانی موفق نبود

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی نیز به مهر گفت: عدم جابجایی برخی مدیران دستگاههای اجرایی مورد درخواست نمایندگان که عملکرد خوبی در حوزه خود نداشتند از ضعف های قربانی بود چون اصولا وی اعتقادی به تعویض نداشت و نمایندگان هم با وجود درخواستهای مکرر به نتیجه نرسیدند.

علی زنجانی حسنلویی بیان داشت: قربانی فرد باسواد و با تجربه در خصوص اجرای طرح های عمرانی است و فردی دانشگاهی است که قدم های خوبی در آذربایجان غربی از طریق استفاده از توانایی های بارز و سوابق خود برداشت.

وی با بیان اینکه نقاط قوت قربانی بیشتر از نقاط ضعف او بود، افزود: طی چهار سال تصدی گری قربانی صنعت به ویژه در بخش صنایع غذایی از رشد قابل قبولی برخوردار بود که هر چند برخی صنایع و بنگاه های زودبازده به دلیل مشکلات ملی نیمه تعطیل و دارای رکود بودند ولی تاسیس و پیگیری احداث برخی صنایع نیز خیلی خوب بود.

نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه جلال زاده شناخت کافی از مدیران ستادی هیئت دولت در تهران و نمایندگان دارد، خواستار پیگیری به نتیجه رساندن پتانسیل های بالقوه و بالفعل استان از وی شد.

آذربایجان غربی در بخش توسعه راهها به شدت نیازمند عزم جدی است

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اینکه قربانی متاسفانه نتوانست همگرایی لازم را بین نیروهای استان ایجاد کند، گفت: قربانی نتوانست از اختیارت و توان نیروهای استان اعم از نمایندگان و وزرایی که در کابینه بودند در راستای توسعه استان استفاده کند.

موید حسینی صدر با اشاره به اینکه متاسفانه در طی دو سال گذشته هر کسی سعی داشت با استفاده از توان فردی خود مشکلات را حل کند، عنوان کرد: در طول دو سال از انتخاب نمایندگان مردم در مجلس هشتم، مجمع نمایندگان تنها دو جلسه کاری با استاندار داشتند که این اقدام کافی به نظر نمی رسد.

وی با بیان اینکه برای انعکاس مسائل و مشکلات استان هر دو ماه باید جلسه استاندار با مجمع نمایندگان برگزار شود، اظهار داشت: از استاندار جدید انتظار می رود جلسات منظم در این راستا تشکیل شود.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد قربانی در حوزه جذب سرمایه گذاری دولتی در صنایع بزرگ آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری های صورت گرفته در این مدت توسط بخش خصوصی بود و طرحهای ملی از جمله پروژه نیروگاه خوی که از مصوبات سفر هیئت دولت به استان است هنوز اجرایی نشده است.

نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آذربایجان غربی از لحاظ شاخص های مختلف مانند توسعه راههای بین شهری و روستایی نیازمند عزم جدی است چون در بخش راههای روستایی استان 26 کشور هستیم.

به گفته حسینی صدر در بخش آموزش عالی استان ما نسبت به استانهای مشابه پیشرفت چندانی خوبی ندارد و متاسفانه دانشگاه ارومیه که جز اولین دانشگاههای کشور بود هم اکنون دانشگاه نوپای کاشان با دانشگاه مرکز استان ما رقابت می کند.

قربانی کارهای خوبی در توسعه آذربایجان غربی انجام داد

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از تلاشهای چهار ساله قربانی در راستای توسعه بخش های مختلف از جمله آب، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، گفت: قربانی تمام توان خود را برای توسعه استان گذاشت در حقیقت اگر کمبودی وجود داشت بخاطر محدودیت منابع و اعتبارات بوده است.

علی اکبر آقایی با بیان اینکه وحدت زمینه ساز تحقق آرمانهای امام، مردم و دولت است، از استاندار جدید خواست سرعت اجرای پروژه ها با این روند ادامه پیدا کند.

وی در ادامه افزود: باید از پتانسیل مرزی بودن با سه کشور آذربایجان غربی به عنوان یک مزیت اقتصادی و سیاسی استفاده شود که در این میان مسائل امنیتی، فرهنگی و اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد.

به هر حال استاندار جدید آذربایجان غربی امور اداره استان را با خیل عظیمی از مشکلات و پتانسیل های بالای استان به دست می گیرد و امید می رود این استاندار بومی در راه توسعه آذربایجان غربی قدم های مثبتی بردارد.