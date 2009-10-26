تقسیم کرمان در دستور کار است/افزایش 38 درصدی امنیت در استان

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان به عنوان بزرگترین استان کشور، بیش از 11 درصد مساحت کشور را با 20 شهرستان به خود اختصاص داده است و به همین جهت تقسیم استان کرمان به چند استان از سوی مسئولان استان و کشور درحال پیگیری است.

کمالی افزود: هنوز به صورت دقیق و کارشناسی در این زمینه طرحی ارائه نشده است اما این اراده در مسئولان وجود دارد و در حال پیگیری است.

وی گفت: این تقسیم بندی نیاز به یک بررسی دقیق و مطالعه کارشناسی دارد اما در مجموع عزم تقسیم استان کرمان وجود دارد و ما نیز امیدواریم با توجه به وسعت استان کرمان و پراکندگی جمعیت آنچه مصلحت استان است انجام شود.

کمالی افزود: در راستای کارهای کارشناسی و منطقه ای و آنچه نیاز است دولت در راستای انجام این طرح بداند از جمله اطلاعات جغرافیایی منطقه ای و اقلیم و جمعیت مرتب به مرکز گزارش می شود و امیدواریم نتیجه به نفع استان باشد.

وی افزود: به هر شکل به نظر می رسد مصلحت کشور و استان در اجرای این طرح است و اگر این کار انجام شود به نفع استان و مردم خواهد بود.

امکانات زیربنایی فرمانداری های تازه تاسیس کرمان به تدریج تامین می شود

وی در خصوص تقسیمات شهرستانهای استان و اضافه شدن چهار فرمانداری جدید گفت: افتتاح چهار فرمانداری جدید اقدامی چشمگیر در تقسیمات کشوری بود و در این راستا دولت نهایت همکاری را با مسئولان استان انجام داد.

کمالی افزود: قبلا در کرمان 16 شهرستان وجود داشت اما در ماههای اخیر چهار فرمانداری جدید نیز اضافه شده است که به زودی فرمانداران این فرمانداری ها معرفی خواهند شد.

وی درخصوص امکانات زیربنایی در این شهرستانها گفت: گام اصلی تفکیک جغرافیایی بود و به تدریج امکانات مود نیاز در فرمانداری های استان کرمان مهیا خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان افزود: مشکلات موجود قدم به قدم برطرف می شود و این مسئله جزء سیاستهای جدی در استان به شمار می رود.

تغییرات در فرمانداری ها در راستای تحرک بخشی به پیکره اجرایی شهرستانها

کمالی در خصوص تغییرات اخیر در فرمانداری های استان افزود: تغییرات و جابجایی های صورت گرفته در تعدادی از فرمانداری های استان کرمان از جمله جیرفت، عنبرآباد، سیرجان، زرند، بم و بافت و برخی از دیگر شهرستانهای استان در راستای تحول اجتماعی و مدیریتی، خلاقیت و ابتکار و تحرک بخشی به پیکره اجرایی شهرستانها و جامعه انجام شده است و اثرات مثبتی خواهد داشت.

وی افزود: برخی از فرمانداران نیز بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی هستند اما سعی می کنیم در جاهای دیگر از توان مدیریتی این افراد استفاده کنیم.

کمالی عنوان کرد: در فرمانداریها به دنبال تغییر بودیم و اصولا دوره مدیریت در شهرستانها طبق عرف چهار ساله است و بهتر است پس از چهار سال فعالیت تغییراتی انجام شود.

امنیت در کرمان در مقایسه با گذشته 38 درصد افزایش یافته است

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در خصوص امنیت استان کرمان نیز افزود: امنیت یک مسئله نسبی است و نمی توان گفت در یک جامعه امنیت به طور کامل وجود دارد اما امنیت در ایران در مقایسه با بسیاری از همسایه ها بسیار مطلوب تر است.

کمالی افزود: امنیت در چهار سال گذشته در مقایسه با قبل در استان کرمان 38 درصد افزایش یافته است اما به این معنا نیست احساس امنیت نیز در جامعه مطلوب باشد چون احساس امنیت ناشی از برخی از مسائل استثنایی و روانی است و در این راستا دستگاههای امنیتی نیز باید تعامل بیشتری در خصوص همکاری و مشارکت مردمی در ایجاد امنیت داشته باشند.

وی در خصوص جلوگیری از اقدامات تروریستی گفت: در این راستا شوراهای تامین شهرستانها و استان طراحی، برنامه ریزی و پیگیری منسجمی را انجام داده اند.

76 هزار افغانی در کرمان ساکن هستند

کمالی در خصوص وجود اتباع بیگانه در استان گفت: ایران به عنوان یک کشور همسایه به دلیل وجود ناامنی در افغانستان به عنوان پناهگاهی برای این افراد محسوب می شد و طبق قوانین اسلامی و انسانی سعی شده است با این افراد با رفعت برخورد شود.

معاون استاندار کرمان افزود: حتی امکانات مورد نیاز این افراد نیز در اختیار این مهاجران قرار گرفته به گونه ای که هم اکنون 14 هزار نفر از کودکان افاغنه در کرمان در حال تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: در اردوگاه رفسنجان شش هزار افغانی و در اردوگاه بردسیر نیز بیش از چهار هزار افاغنه وجود دارند و تعدادی نیز غیرمجاز وارد استان می شوند که با جدیت با آنها برخورد می شود.