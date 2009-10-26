چهار هزار لنج و کشتی در دریای عمان توجهی به قوانین زیست محیطی ندارند

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با تأکید بر اینکه پایش و نظارت مداوم بر نوار ساحلی از موارد ضروری برای حفاظت از محیط زیست دریاست، گفت: اهمیت زیست محیطی و اکولوژیکی سواحل شهرستان چابهار که متشکل از زیستگاه های منحصر به فرد ماسه ای، گلی، جزر و مد‌ی و صخره ای است و این امر ضرورت نظارت زیست محیطی بر نوار ساحلی را دوچندان کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان افزود: وجود خیل انبوهی از موجودات زنده دریایی که به لحاظ وابستگی غذایی و تأمین محلی برای پناه و زادآوری به این مناطق در طول سال مراجعه می کنند، ضرورت نظارت مداوم نوار ساحلی را بیش از پیش نشان می دهد.

وی اعلام کرد: بیشترین مناطق آلوده در سواحل خلیج چابهار اسکله های صیادی و مناطق مجاور آنها است و عمده آلودگیهای ایجاد شده ناشی از لنجهای صیادی، دفع غیر اصولی ضایعات صنعتی، پسماندهای عادی و نیز سوختگیری غیر استاندارد است.

همتی تأکید کرد: ایجاد پایگاه های دریایی در مجاورت ساحل، تقویت نرم افزاری و سخت افزاری گارد حفاظت محیط زیست ساحلی از ضرورتهای غیرقابل اجتناب در راستای نظارت مستمر بر فعالیتهای صید و صیادی، شناورهای سنتی و صنعتی، اعمال قوانین و مقررات زیست محیطی بخش دریا و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی در نوار ساحلی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست سواحل دریایی چابهار، نیروی انسانی حفاظت محیط زیست دریایی این منطقه، افزون بر انجام مأموریتهای گشت و کنترل با آلوده کنندگان دریا به شدت برخورد خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چابهار نیز درباره اقدامات این اداره در خصوص حل این معضل زیست محیطی اظهار داشت: به متولیان اصلی اسکله های صیادی، توصیه های لازم مبنی بر لزوم رعایت مسائل زیست محیطی و رفع معضلات موجود در این مناطق ارائه شده است.

محمد حسینی افزود: با توجه به پیگیریهای جدی این اداره، کار گروهی در شهرستان چابهار برای رفع معضلات زیست محیطی اسکله های صیادی در اداره کل شیلات استان تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: گارد دریایی مرکز تحقیقات زیست محیطی چابهار افزون بر انجام بازدیدهای روزانه با صاحبان لنجهای متخلف که خارج از محدوده های مشخص شده برای تعمیر و رنگ آمیزی بدنه لنجها نسبت به مرمت و بازسازی تجهیزات اقدام می کنند، برخورد قانونی انجام می دهند.

حسینی تصریح کرد: در صورت بی توجهی صاحبان لنجها به ملاحظات زیست محیطی، موضوع تخلف به منظور توقیف و ابطال پروانه صید یا تردد در منطقه به مراجع متولی انعکاس داده می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چابهار اعلام کرد: به منظور جلوگیری از آثار و تبعات منفی بی توجهی به محیط زیست دریایی و نیز مجازات متخلفان، این اداره افزون بر دادن تذکر به صاحبان 10 فروند لنج صیادی، به اخذ مبلغ یک میلیون و 128 هزار و 600 ریال جریمه از یک فروند شناور صیادی در خلیج چابهار اقدام کرده است.