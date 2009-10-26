نایتلی برای حضور در "بانوی زیبای من" جوهانسن را کنار زد

به گزارش خبرنگار مهر، دیلی تلگراف اعلام کرد بازیگر 24 ساله بریتانیایی که بهترین بازی‌های خود را در "غرور و تعصب" و "تاوان" جو رایت ارائه داده، در تازه‌ترین نسخه سینمایی "بانوی زیبای من" به کارگردانی رایت به نقش الیزا دولیتل ظاهر خواهد شد. او این نقش را در مبارزه با جوهانسن بازیگر 25 ساله آمریکایی به دست آورد.

رقابت این دو بازیگر جوان و تحسین‌شده برای بازی در "بانوی زیبای من" از ماه اوت آغاز شده بود و حالا این ستاره "دزدان دریایی کارائیب" است که می‌تواند پا جای پای اودری هپبرن بگذارد؛ بازیگری که سال 1946 در فیلم جرج کیوکر به نقش دختر گلفروش لندنی ظاهر شد و جالب اینکه همه بازیگران اصلی فیلم جز او برنده و نامزد اسکار شدند.

سر کامرون مکینتاش یکی از دو تهیه‌کننده "بانوی زیبای من" ـ به همراه دانکن کنورثی ـ همان زمان گفته بود: من دو بازیگر جوان را برای بازی در نقش الیزا در نظر دارم؛ یکی آمریکایی و دیگری بریتانیایی. همه قطعا این بازیگر را می‌شناسند. اما اجازه بدهید تا زمان مشخص شدن بازیگر نهایی نام آنها پنهان بماند.

کنورثی هفته گذشته از انتخاب نهایی جو رایت کارگردان "بانوی زیبای من" پرده برداشت و نام نایتلی را اعلام کرد. اما تامسن در حال نوشتن فیلمنامه است و دانیل کریگ ـ بازیگر بریتانیایی فیلم‌های جیمز باند در سال‌های اخیر ـ هم نامزد اصلی بازی در نقش پروفسور هنری هیگینز است. نقشی که رکس هریسن برای ایفای آن در فیلم اصلی اسکار برده بود.

پس از آنکه سال 2006 مشخص شد نایتلی یکی از نامزدهای بازی در "بانوی زیبای من" است، او پارسال ضمن تایید این خبر از حضور خود در کلاس‌های آموزش خوانندگی خبر داد. رایت پیش از این قرار بود "تابستان هندی" را با موضوع داستان عاشقانه جواهر لعل نهرو بسازد، اما پس از 9 ماه کار به دلیل نگرانی‌های دولت هند از این پروژه کنار کشید.

"بانوی زیبای من" سال 1946 بر اساس نمایشنامه جرج برنارد شا و کتاب آلن جی لرنر با بودجه‌ای 17 میلیون دلاری تولید شد و فروش نسخه‌های خانگی آن در آمریکا 34 میلیون دلار بوده است. این فیلم سال 1965 هشت جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و کارگردان را برد و در چهار رشته هم نامزد اسکار شد.