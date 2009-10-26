مهلت ترکیه برای تعیین تکلیف قرارداد سه فاز پارس جنوبی تمدید شد

خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مذاکراتی گازی با ترکیه در آستانه سفر نخست وزیر این کشور به تهران از شرکت ملی نفت ایران کسب اطلاع کرد: به دنبال درخواست مسئولان وزارت انرژی ترکیه، شرکت ملی نفت ایران فرصت یکماهه این کشور را برای تعیین تکلیف قرارداد سه فاز میدان پارس جنوبی تمدید کرده است.

در همین حال، گفته می شود تعیین تکلیف قرارداد فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی محور مذاکرات مقامات ایران و ترکیه در تهران نخواهد بود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز"تانر ییلدیز" وزیر انرژی ترکیه از درخواست این کشور برای مشارکت 3.5 میلیارد دلاری در پروژه‌های گازی ایران در سفر آتی رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور خبر داده بود.

این در حالی است که هفته گذشته علی وکیلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز از فرصت یکماهه ایران به ترکیه برای تعیین تکلیف قرارداد فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی خبر داده و به خبرنگار مهر گفته بود: در صورتی که ترکها تمایلی به امضای این قرارداد نداشته باشند، با سایر شرکتهای داخلی و خارجی مذاکره می کنیم.

وی با تاکید براینکه بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده سال قبل ترکیه باید در این مدت نسبت به اجرای قرارداد این سه فاز پارس جنوبی نظر خود را اعلام کند، اظهار کرده بود: هم اکنون قرارداد توسعه این سه فاز پارس جنوبی آماده امضا است.

تفاهم نامه توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی با سرمایه گذاری ترکیه آبان ماه گذشته بین وزارت نفت ایران و وزارت انرژی ترکیه امضا شده بود.

بر اساس این یادداشت تفاهم 50 درصد گاز تولیدی این سه فاز به ترکیه فروخته خواهد شد. در این تفاهم نامه همچنین مقرر شد اجازه ترانزیت گاز ترکمنستان از ایران به ترکیه و انتقال گاز ایران به اروپا از سرزمین ترکیه به میزان 35 میلیارد متر مکعب در سال انجام شود.