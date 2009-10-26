خالق "شبح اپرا" به سرطان پروستات مبتلا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز از لندن اعلام کرد در بیانیه دیروز سخنگوی آهنگساز انگلیسی خالق "شبح اپرا" آمده است: سرطان پروستات لوید وبر در مراحل اولیه پیشرفت است و انتظار می‌رود او پس از پشت سر گذاشتن روند درمان تا پیش از پایان سال به فعالیت در عرصه آهنگسازی بازگردد.

لوید وبر به تازگی اعلام کرد قصد دارد دنباله اثر بسیار موفق "شبح اپرا" را با نام "عشق هرگز نمی‌میرد" روی صحنه ببرد. این اثر موسیقایی ماه مارس سال آینده ابتدا در وست اند لندن افتتاح می‌شود و پس از آن در ماه نوامبر 2010 در برادوی اجرا خواهد شد. از دیگر آثار موفق او می‌توان به "کتس" و "اویتا" اشاره کرد.

اندرو لوید وبر در خانواده‌ای کاملا موسیقایی به دنیا آمد و در شش سالگی نخستین موسیقی خود را نوشت. نخستین قطعه او هم در 9 سالگی منتشر شد. لوید وبر در 1992 به مقام شوالیه‌گری نائل آمد و در 1997 عضو مجلس اعیان بریتانیا شد. او قرار است سال آینده داور یک مسابقه کشف استعداد در شبکه BBC هم باشد.

تهیه‌کنندگان آثار لوید وبر می‌گویند بیش از 100 میلیون نفر در سراسر دنیا "شبح اپرا" را دیده‌اند. این اثر موسیقایی در سپتامبر امسال با شکستن رکورد "کتس" دیگر اثر لوید وبر به طولانی‌ترین اجرای تاریخ برادوی تبدیل شد. این آهنگساز و موسیقیدان سرشناس صاحب چند سالن نمایش در منطقه وست اند لندن است.

بر اساس آمار موجود در سایت شخصی لوید وبر، وی تا به حال هفت جایزه تونی، سه جایزه گرمی، یک جایزه گلدن گلوب و یک جایزه اسکار برده است. او سال 2006 جایزه افتخاری کندی سنتر را هم دریافت کرد.