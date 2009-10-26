یک فیلم کودک در نروژ رکورد تعداد تماشاگر را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاعرسانی سینمای اروپا اعلام کرد "کنرتن" نخستین تجربه کارگردانی بازیگر و کمدین نروژی است که با احتساب 13 هزار تماشاگر اکرانهای افتتاحیه، تا به حال 79 هزار نروژی آن را دیدهاند و از این نظر تقریبا شبیه آمار فیلم سینمایی "مادر الینگ" با 71 هزار تماشاگر در نخستین هفته اکران است.
بهترین افتتاحیه سینمای نروژ در سال 2009 تا پیش از این در اختیار "برف خاموش" به کارگردانی تومی ویرکولا با 40 هزار تماشاگر بود. هفته گذشته سه فیلم نروژی دیگر در میان 10 فیلم برتر بودند: "فرشته" مارگریت اولین در رده پنجم، درام جوانانه "وگاس" گونار ویکن در رده نهم و فیلم جنگی "خیانت" ساخته هاکان گوندرسن در رده دهم.
"کنرتن" بر اساس داستانهای کودکانه آن ـ کت وستلی ساخته شده و داستان پسرکی تنها به نام لیلبرور است که با یک تکه چوب خشک سخنگو به نام کنرتن دوست میشود. در روزهایی که پدر دستفروش و مادر فروشنده لیلبرور برای به دست آوردن یک لقمه نان تلاش میکنند، او به همراه دوست جاندارش ماجراهایی هیجانانگیز را رقم میزند.
موفقیت خیرهکننده "کنرتن" در اکران عمومی باعث شده از همین الان تولید قسمت دوم آن آغاز شود. ضمن اینکه خود کارگردان به جای شخصیت کنرتن حرف زده است. موفقترین فیلم سینمای نروژ در اکران پائیز سال 2009 فیلم سینمایی تحسینشده "آپرداگ" به کارگردان سارا جانسن است که بیش از 100 هزار نفر آن را دیدهاند.
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