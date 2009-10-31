رئیس سازمان آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: ما برای رسیدن به این هدف سالانه 500 نیروی جدید و حرفه ای جذب می کنیم که با این تعداد تاکنون تعداد نیروهای ما به 4 هزار نفر افزایش یافته است و تا 4 سال آینده مشکل شهر تهران از لحاظ تعداد استاندارد نیروهای آتش نشان حرفه ای مرتفع خواهد شد.

محمد رضا حاجی بیگی با تشریح شرایط استاندارد برای شهری با جمعیت و جغرافیای تهران یادآور شد: پیش بینی ما برای حالت استاندارد نیروها و امکانات آتش نشانی برای تهران حالتی است که در هر حادثه ای نیروهای ما ظرف 3 دقیقه خود را به محل حادثه برسانند و برای این کار به 120 ایستگاه آتش نشانی و 6 هزار نیروی حرفه ای نیاز داریم.

بنا به گفته بلندپایه ترین مقام مسئول در سازمان آتش نشانی تهران این سازمان برای رسیدن به آمادگی انجام کمکهای جانبی نیز اقداماتی را در دست انجام دارد که برای رسیدن به این هدف برنامه دارد تا پایان امسال اقدام به آموزش 6 هزار آتش نشان داوطلب کند.



حاجی بیگی افزود: از این تعداد هم اکنون 3500 نفر را در دوره های 40 روزه آموزش داده ایم که حداقل بتوانند حوادث مربوط به اطراف خودشان را پوشش دهند.

این مقام ارشد در شهرداری تهران همچنین در رابطه با میزان آمادگی سازمان مطبوعش برای مواجه با حوادثی مانند زلزله گفت: تعریف سازمان ما برای انجام کارهای فوری و لحظه ای است، کارهای دوام دار شامل کار ما نمی شود، ما در مرحله اول هر حادثه و اتفاقی به هر میزان گستردگی در هر گوشه از تهران حضور مفید و موثر خواهیم داشت. اما اینها اقدامات اولیه است. بعد از این باید سازمانهای مربوطه وارد عمل شوند و کار خود را انجام دهند.

حاجی بیگی با تاکید بر اینکه سازمان آتش نشانی به دنبال راهکارهایی است که نقش و حیطه وظیفه اش را در بحرانها و حوادث بیشتر کند افزود: برای این کار به دنبال خرید لودرها و بولدوزرها و جرثقیلهای سنگین هستیم، ما در تهران 5 منطقه عملیاتی داریم که ظرفیتهای مشخصی برایشان تعریف شده است و هر کدام باید به صورت سریع و مناسب به حوادث منطقه خود پوشش دهد.

بنا به گفته این مقام مسئول، سازمان آتش نشانی به زودی آموزش منزل به منزل را شروع خواهد کرد و هدف از این کار نیز کمک رسانی افراد به همسایه ها و افراد خانواده خود در صورت وقوع حادثه است.

حاجی بیگی دلیل اصلی تاکید بر آموزشهای منزل به منزل را اینگونه توضیح داد: این یکی از برنامه های اصلی ماست چرا که ما هر چه امکانات خود را افزایش دهیم اما مشارکت مردم را نداشته باشیم به جایی نخواهیم رسید اما با این روش در هر محله و مدرسه و دانشگاه با حضور آتشنشانان داوطلب آنها می توانند حداقل مشکلات موجود در اطراف خود را برطرف کنند.