برای دیدار با کودکان به سیستان و بلوچستان می روم

مهتاب کرامتی که در ششمین روز از شانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافته بود با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر تاکید کرد : سفر سفیران حسن نیت به نقاط محروم و نیازمند ایران و جهان نمادین نیست و جزو وظایف اصلی ما محسوب می شود و سفر به استان سیستان و بلوچستان نیز در همین راستا است.

این بازیگر مطرح سینمای ایران افزود : پیش از این هم و در آخرین سفری که به همین منظور برگزار شد به ارومیه سفر کردیم و در دیدار از شهرستانها و روستاهای این استان با کودکان این مناطق دیدار کردیم.

کرامتی با اعلام اینکه سفر به مناطق محروم و دیدار با کودکان از علائق اصلی من است تاکید کرد: رفتن به این سفرها و بازدید از مناطق محروم و نیازمند و دیدن کودکان این مناطق از وظایف سفیران حسن نیت است اما علاوه بر آن من این سفرها را به عنوان علائق شخصی و مهم خودم نیز می دانم و باز هم از اینگونه سفرها خواهم داشت.

سفیر ایرانی حسن نیت تعداد مناطق حوزه فعالیت و تحت پوشش یونیسف در ایران را 12 استان و منطقه اعلام کرد و افزود : به عنوان مثال هرمزگان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و بم بخشی از این مناطق هستند که همه برنامه های تصریح شده در پیمان نامه حقوق کودکان در این مناطق پیگیری و اجرا می شود.

مهتاب کرامتی با اشاره به 16 مهرماه روز جهانی کودک و شعار امسال یونیسف درباره کودکان گفت: دوست دارم در مورد شعار امسال یونیسف که خیلی هم شعار زیبایی است و ما آن را سرلوحه فعالیتهای امسال خود قرار داده ایم اشاره کنم. این شعار می گوید "به کودکان گوش کنید". علاوه بر این قطعأ می دانید که یونیسف همیشه پروژهای مختلفی را در زمینه های حقوق، آموزش، تغذیه و رشد و همچنین بیماری ایدز برای کودکان برگزار می کند.

این بازیگر سینما افزود : امسال سر منشاء همه این پروژه این شعار است. در کنار هر کدام از ما قطعا کودکی هست و چقدر خوب است اگر همزمان که به حقوق آموزش و تغذیه و سلامت این کودکان توجه می کنیم به حرف دل انها نیز گوش دهیم و کودکان بتوانند در برنامه ریزیهایی که در مورد خودشان است همکاری و تشریک مساعی کنند. آن چیزهایی که مدنظرشان است را ما به عنوان بزرگترها بشنویم و آنها را در جریان امور کارهای مرتبط با خودشان قرار دهیم.

کرامتی در ادامه با تاکید بر همکاری ارگانها و سازمانهای دولتی با یونیسف در برنامه های حمایت از کودکان تاکید کرد : ما برای هر کدام از پروژهای خود یک شریک دولتی داریم و یونیسف با ارگانهایی مانند وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه در این زمین ها همکاری می کند.

سفیر حسن نیت یونیسف در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر میزان همکاری این نهادهای دولتی با یونیسف تصریح کرد : قطعا ما برای انجام پروژه های خود برای حمایت از کودکان به این پارتنرهای دولتی نیاز داریم و طبیعتا هر چه قدر همکاری این نهادها و سازمانها با ما بیشتر باشد هم به نفع کودکان ایرانی خواهد بود و هم به نفع جامعه.

کرامتی در ادامه با اشاره به اقدامات برگزار شده از سوی سفیران حسن نیت یونیسف در منطقه گفت: هفته گذشته در لبنان به مناسبت بیستمین سال امضای پیمان نامه حقوق کودک جلسه ای برگزار شد که تمام سفیران صلح یونیسف کشورهای منطقه در آن حضور داشتند. در این نشست یک فیلم کوتاه با حضور همه این سفیران صلح تهیه شد که تمان آنها پیامهایی را در رابطه با حقوق کودکان در آن عنوان کردند.

به گفته این فعال عرصه حقوق کودکان قرار است بزودی این فیلم که در آن هر کدام از سفیران حسن نیت یکی از مفاد پیمان نامه حقوق کودکان را گفته اند از تمامی شبکه های تلویزیونی کشورهای منطقه پخش شود.



کرامتی در ادامه این نشست درباره مسئله خشونت و اعمال آن علیه کودکان نیز گفت: اعمال خشونت علیه کودکان و مبارزه علیه آن یکی از وظایف اصلی ما است که به نظر من خشونت علیه کودکان به رواج خشونت در جامعه و خانواده مربوط است. ما در این زمینه تا کنون پیگیریهای زیادی کرده ایم و خوشبختانه قوه قضائیه و وزارت آموزش و پرورش نیز در این مسیر با ما همکاریهای بسیار خوبی داشته اند.