فضای استان مرکزی نیازمند نقادی حکیمانه رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه یکشنبه در دیدار با دست اندرکاران رسانه های استان مرکزی افزود: فضای استان مرکزی با همکاری و همدلی رسانه ها آرامش پیدا می کند و این امر با حضور هوشمندانه خبرنگاران و اهالی مطبوعات میسر است.

وی با بیان اینکه، استان از ظرفیت و توان بالایی برخوردار است، افزود: باید از ظرفیتهای استان در ابعاد فرهنگی، هنری، تربیتی، صنعتی، تحقیقاتی، سیاسی و کشاورزی استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به تشکیل انجمن های مشورتی اضافه کرد: مطبوعات باید مشاور مسئولان باشند و مسئولان باید از کمک آنها استفاده کنند.

امام جمعه اراک، خبرنگاران را بازوی نظام و اشاعه دهنده آرمانهای رهبری دانست و اظهار داشت: باید به اطلاع رسانی، شفاف سازی و روشنگری حکیمانه بپردازید.

وی ادامه داد: فرهنگ و رشد علمی نباید فدای شعار سیاسی شود زیرا این موضوع به نفع دانشگاه ها نیست.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: مسئولان موظف به پاسخگویی به خبرنگاران هستند و این امر رشد استان را در پی خواهد داشت.

در این دیدار اصحاب رسانه دیدگاه های خود را در مورد مسائل استان و مسائل رسانه ها مطرح و بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به امر اسلاع رسانی تاکید کردند.