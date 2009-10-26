وضع موجود جشنواره پویانمایی سیره رضوی قانع کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری یکشنبه شب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره پویا نمایی سیره رضوی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: قلمرو نگاه ما در این جشنواره به هنرمندان بومی معطوف شده و امید است شهرهای مستعد استان به کانونی برای آموزش و پرورش هنرمندان متخصص تبدیل شود.

وی از مرکز پژوهشهای صدا و سیما تقاضا کرد که در حوزه رضوی، آثار و پژوهشهایی را به عنوان منابع در اختیار اهل قلم قرار دهند.

منتظری گفت: این در حالی است که نمی توان از حمایت مادی و معنوی هنرمندان غافل ماند و از مسئولان استان درخواست می شود که در جهت حمایت هنرمندان و ارتقای سطح کمی و کیفی جشنواره یاریگر فرهنگ و ارشاد باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: هنرمندان با خلق آثار هنری، عشق و ارادت خود را به ولایت، زنده و شعله ور نگه می دارند.

فتح الله نوری افزود: هنرمند باید همانند شمعی در مسیر دیگران بسوزد و روشنایی تولید کند تا دیگران در سایه آن، مسیر خود را پیدا کنند ودر آن ثابت قدم بمانند.

وی با بیان اینکه ماموریت هنرمندان در این مسیر، خطیر و سنگین است، ادامه داد: باید تلاش شود از این فرصت برای افزایش بصیرت، آگاهی و آشنایی با پیشینه، تاریخ و مواریث ائمه تلاش شود.

نوری در ادامه بر نگاه اعتقادی، معنوی و ماوراء طبیعی هنرمندان تاکید کرد و گفت: هنرمندان باید پروانه وار بر گرد شمع بگردند تا بتوانند جامعه را بسازند.

وی گفت: وجود امام رضا در تاریخ، موجب ساماندهی جنگ هفتاد و دو ملت شد و تفکر تشیع را از یک موقیعت ممتاز برخوردار کرد.

در این مراسم پنج هنرمند از استانهای تهران، قم، گلستان و مازندران به عنوان نفرات برگزیده این جشنواره انتخاب و از آنها با اهدای لوح سپاس و هدایایی قدردانی شد.