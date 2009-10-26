برگزیدگان نخستین جشنواره پویانمایی سیره رضوی در گرگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فیلم "کبوترهای گمشده" از مجموعه قصه های غزاله به کارگردانی "هما شکیبی" از تهران، فیلم "آرزوهای من" به کارگردانی "روح الله سعادتمند" از قم و فیلم "آهوی حرم" به کارگردانی "حامد شریفی" از استان گلستان به عنوان نفرات اول تا سوم این جشنواره انتخاب و به هریک از آنها، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و پنج سکه بهار آزادی تعلق گرفت.

همچنین فیلم "میهمان" به کارگردانی "صمد غلامزاده" از مازندران و فیلم "زیارت" از "سید محمد مطهری" از گلستان به عنوان نفرات چهارم و پنجم این جشنواره معرفی و موفق به دریافت دیپلم افتخار و سه سکه بهار آزادی شدند.

دبیر این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: سه اثر نخست این جشنواره برای تقدیر به مشهد مقدس ارسال می شوند.

غلامرضا منتظری افزود: 18 فیلم رسیده به دبیرخانه این جشنواره در طول دو روز برگزاری جشنواره بازبینی شد و پنج اثر در بخش تلویزیونی، انیمیشن کوتاه و آثار استانی به عنوان برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.

نخستین جشنواره پویانمایی سیره رضوی با اشاعه فرهنگ رضوی به مدت دو روز برای اولین بار در استان گلستان برگزار شد.

26 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که حدود 11 اثر از گلستان، هشت اثر از خراسان رضوی و سه اثر از اصفهان و از بقیه استانها هرکدام یک اثر بوده است.