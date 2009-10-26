روستاهای غرب گلستان شناسنامه دار شدند

محمد جواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این شناسنامه روستایی کلیه اطلاعات و مشخصات روستا ذکر شده است.

وی اظهار داشت: اطلاعاتی مانند تعداد جمعیت، درصد باسودادی، میزان افرادی شاغل و بیکار، وضعیت امکانات مانند حمام، آب لوله کشی، آسفالت مناسب و ... آمده است.

وی خاطرنشان کرد: نیازمندیهای این روستاها در این شناسنامه تعیین شده و تعداد طرحها و پروژه های مورد نیاز برای توسعه این مناطق شناسایی شده است.

به گفته نظری مهر، با رجوع به این شناسنامه می توان شناخت جامعی از روستا پیدا کرد و به برنامه ریزان و مسئولان برای برنامه ریزی کمک می کند.

این نماینده مجلس، کمبود آب آشامیدنی، مناسب نبودن راه، بیکاری، فراهم نبودن برخی زیرساختها را از جمله ممکلات موجود در روستاهای منطقه اعلام کرد.

وی خواستار تلاش و برنامه ریزی جدی مسئولان برای تامین زیرساختها در مناطق روستایی شد و گفت: باید روند مهاجرت از روستا به شهرها معکوس شود.

شهرستانهای بندرگز، بندرترکمن و کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.