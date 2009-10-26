نخستین مرکز سیار خرید سویا در گلستان راه اندازی شد

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود، با راه اندازی این مرکز، دیگر شاهد ایجاد صفهای طولانی کشاورزان برای عرضه محصولات در مراکز خرید ثابت نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: این مرکز سیار در هر مرکزی که صف طولانی برای خرید محصولات سویا تشکیل شده باشد، خدمات ارائه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 55 هزار هکتار از اراضی استان زیرکشت دانه روغنی سویا رفت که پیش بینی می شود 120 هزار تن دانه روغنی و سیار از این مزارع برداشت شود.

به گفته اسدی، خرید سویا و برنامه خرید تضمینی آن ابلاغ شده است، تعداد 40 مرکز با اعتبار 640 میلیارد ریال برای خرید سویا پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان بیان داشت: ارقام کشت شده در بیشتر مزارع استان به نامهای بذر هایولا-420- آر جی اس ROS، از ارقام سازگار با منطقه بوده که امیدواریم برداشت این محصول در واحد سطح بیشتر از 2.2 تن و به حدود 2.5 تن برسد.

وی قیمت تضمینی برای این محصول با رطوبت 12 درصد، را پنج هزار و 350 ریال اعلام کرد.