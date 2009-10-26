ورزش قهرمانی در گلستان 30 درصد رشد یافت

رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال حاضر 285 قهرمان ورزشکار آسیایی، جهانی و کشوری در استان شناسایی شده اند.

وی اظهار داشت: در زمینه دعوت ورزشکاران استان به اردوهای تیمهای ملی در سال 86 حدود 195 ورزشکار به این اردوها راه یافتند که این تعداد در سال گذشته به 274 نفر افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در شش ماه اول سال جاری حدود 139 ورزشکار رشته های مختلف به اردوهای تیم ملی راه پیدا کردند.

حسینی عنوان کرد: تعداد برگزیدگان ثابت تیمهای ملی در سال 86 حدود 35 نفر بود که این میزان در سال قبل به 61 نفر رسید.

مسئول ورزشهای قهرمانی سازمان تربیت بدنی گلستان بیان داشت: در سال گذشته 263 عنوان مختلف از سوی قهرمانان رشته های مختلف ورزشی استان کسب شده که نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

وی یادآورشد: در سال جاری در رده آقایان، 131 مدال کشوری، 28 مدال جهانی، 12 مدال آسیایی، 10 مدال بین المللی و دو مدال پارالمپیک کسب شد.

وی عنوان کرد: همچنین در رده بانوان، 102 مدال کسب شد که 76 مدال کشوری، 16 مدال بین المللی، هفت مدال آسیایی و بقیه جهانی بوده است.

گلستان 74 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.