تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهارم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پنجم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم اکتبر سال 2009 میلادی.
- مسابقات مرحله گروهی جام جهانی نوجوانان(زیر 17 سال) جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه E:
* امارات - مالاوی
* اسپانیا - آمریکا
گروه F:
* اروگونه - کره جنوبی
* ایتالیا - الجزایر
- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* راه آهن شهرری - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* ابومسلم خراسان - استیل آذین تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* مس کرمان - سایپا کرج، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران
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