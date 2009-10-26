تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهارم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پنجم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم اکتبر سال 2009 میلادی.

- مسابقات مرحله گروهی جام جهانی نوجوانان(زیر 17 سال) جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه E:

* امارات - مالاوی

* اسپانیا - آمریکا

گروه F:

* اروگونه - کره جنوبی

* ایتالیا - الجزایر

- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* راه آهن شهرری - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* ابومسلم خراسان - استیل آذین تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* مس کرمان - سایپا کرج، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران