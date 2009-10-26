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۴ آبان ۱۳۸۸، ۸:۳۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان جهان و آغاز هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهارم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پنجم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم اکتبر سال 2009 میلادی.

- مسابقات مرحله گروهی جام جهانی نوجوانان(زیر 17 سال) جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه E:
* امارات - مالاوی
* اسپانیا - آمریکا

گروه F:
* اروگونه - کره جنوبی
* ایتالیا - الجزایر

- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* راه آهن شهرری - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* ابومسلم خراسان - استیل آذین تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* مس کرمان - سایپا کرج، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 971110

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