فعالان قرآنی کانونهای مساجد کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این همایش که با حضور حجت الاسلام حسینی خراسانی، مدیرکل نظارت و ارزشیابی کانونهای مساجد، محمد علی خواجه پیری، مدیرکل مرکز فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد و احمد رجبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، از سوی دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه از 30 فعال قرآنی کانون های مساجد و نفرات برگزیده جشنواره قرآنی این استان تجلیل بعمل آمد.

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه در این همایش از برگزیدگان جشنواره قرآنی مدهامتان، گروه تواشیح آل طه از کانون مصباح الهدی به عنوان برگزیده جشنواره آواها و نغمه ها و برگزیده طرح قرآنی 1443 تقدیر کرد.

دراین همایش از نفرات اول تا سوم رشته های قرائت، ترتیل، اذان و ابتهال و نفرات برتر رشته های نهج البلاغه، مفاهیم و حفظ قرآن کریم جشنواره قرآنی جوانان کانون های مساجد تجلیل شد.

سعید دائی چی در رشته قرائت و به ترتیب سعید ساری اصلانی، محمد رضا ابوطالبی، مهدی سیاه کمری، حمید رضایی، کیوان ماه ور و اسماعیل یاوری در رشته های ترتیل، اذان، حفظ، ابتهال، نهج البلاغه و مفاهیم به عنوان برگزیدگان قرآنی کانون های مساجد استان کرمانشاه معرفی شدند.

در بخش خواهران نیز فاطمه احمدی در رشته قرائت، طاهره باقری در رشته ترتیل، زهرا امینی، لیلا حاجی علیانی و صدیقه همتی به ترتیب در رشته حفظ جزء 2 ، 5 و 15 به عنوان برگزیدگان جشنواره قرآنی مدهامتان تجلیل شدند.

همچنین در این همایش ،دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه با اهدای جوایزی از زحمات ائمه جماعات و مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری استان تقدیر کرد.

اجرای برنامه گروه تواشیح آل طه برگزیده جشنواره آواها و نغمه ها از برنامه های شاخص در همایش تجلیل از فعالان قرآنی کانون های مساجد استان کرمانشاه بود.