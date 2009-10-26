نفرات برتر جشنواره امام رضا(ع) در کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، از سوی هیئت داوران مقالات برتر و برگزیده سومین همایش علمی پژوهشی امام رضا (ع) در آیینه قرآن و عترت از بین 72 مقاله رسیده به دبیرخانه جشنواره در دو گروه الف (دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترا) و گروه ب (دارای تحصیلات لیسانس) انتخاب شد.

در گروه الف، علی محمد فلاحی با عنوان مقاله "خاستگاه احادیث فقهی امام رضا(ع) در قرآن"، اعظم محمد دخت با عنوان مقاله "جایگاه کتاب فقه الرضا در استنباطات فقهی امام خمینی(ره)"، عبدالرضا نادری فر با عنوان مقاله "مصادر استخراج فقه رضوی"، سید محمد نریمانی با عنوان مقاله "فقه الرضا بر سبکاد یا نشیب" و منصوره فصیح با عنوان مقاله "بررسی وجوب مهریه در آیات و روایات حضرت رضا(ع)" توانستند، رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دهند.

همچنین در این گروه مریم شکیبا و فریده ستوده با عنوان مقاله" تبیین الگوی مصرف از دیدگاه امام رضا(ع)"، مونا زید شفیعی با عنوان مقاله "فلسفه اجرای حدود بر زناکار و شرابخوار" و سکینه و صادق اسدی با عنوان مقاله" فلسفه ازدواج در فقه رضوی" توانستند، رتبه های بعدی را کسب کنند.

هیئت داوران در گروه ب، مریم و شهرزاد کتابی با عنوان مقاله" تبیین الگوی مصرف از دیدگاه امام رضا(ع)"، مریم نیازی با عنوان مقاله" ازدواج و حقوق احکام آن در فقه رضوی"، سید مجتبی نریمانی با عنوان مقاله" نسخه شناسی کتاب فقه الرضا" و لیلا یعقوبی را با عنوان مقاله" فلسفه حجاب حدود و کیفیت آنگ را به عنوان مقالات برگزیده انتخاب کرد.

مراسم اهداء جوایز سومین جشنواره علمی پژوهشی امام رضا(ع) در آیینه قرآن و عترت در کرمانشاه بعد از قرائت مقالات برتربا حضور حجت الاسلام حسینی خراسانی، مدیرکل نظارت و ارزشیابی کانون های مساجد، محمد علی خواجه پیری، مدیر کل مرکز فعالیت های قرآنی وزارت ارشاد و احمد رجبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.