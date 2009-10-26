دیدار کلمبیا برابر هلند آنالیز شد/ سرمربی گامبیا در نماز جماعت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار تیم فوتبال ایران برابر گامبیا، علی دوستی، مهدی غفاری، نادر عزت‌الهی و مهدی حیدری با حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه "اسوئنه" دیدار تیم‌های کلمبیا و هلند را از نزدیک تماشا و تیم کلمبیا را آنالیز کردند.

تیم ایران روزچهارشنبه هفته جاری و در دومین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان جهان، به دیدار کلمبیا خواهد رفت.

همچنین طارق سایکا سرمربی تیم گامبیا، شب گذشته در مراسم نماز جماعت تیم زیر 17 سال کشورمان حاضر شد و در پایان نماز به بازیکنان و کادر فنی ایران مجددا تبریک گفت. بازیکنان دو تیم ایران و گامبیا در زمان صرف شام در رستوران هتل آمبر با همدیگر روبرو شدند که نفرات تیم گامبیا این پیروزی را به بازیکنان ایران تبریک گفتند.

ضمن اینکه بازیکنان کلمبیا پس از بازگشت به هتل خوشحالی زائد الوصفی داشتند و بسیاری از مسئولان این تیم، به مسئولان تیم ایران پیروزی برابر گامبیا را تبریک می گفتند.

یکی از برنامه های تلویزیونی نیجریه، زندگی نامه دنیس برگ کمپ بازیکن پیشین تیم ملی هلند و تیم آرسنال را پخش می کرد که این مساله برای هلندی ها جالب توجه بود.