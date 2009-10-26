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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

گزارش خبرنگار مهر از نیجریه/

4 بازیکن ایران برای آزمایش MRI مشخص شدند

4 بازیکن ایران برای آزمایش MRI مشخص شدند

از سوی کمیته پزشکی فیفا 4 بازیکن ایران برای انجام آزمایش MRI انتخاب شدند که صبح امروز جهت انجام این آزمایش راهی درمانگاه مخصوص فیفا در کالابار شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، از سوی کمیته پزشکی فیفا اکبر ایمانی، ایمان شیرازی، سیدجسین حسینی و میلاد غریبی برای انجام آزمایش MIR راهی بیمارستان مرکزی کالابار شدند.

فیفا برای اینکه سن بازیکنان شرکت کننده در مسابقات جام جهانی نوجوانان قانونی باشد در پایان هر دیدار بصورت رندوم از 4 بازیکن هر تیم تست MRI می گیرد که در پایان دیدار ایران برابر گامبیا، ایمانی، شیرازی، حسینی و غریبی برای انجام این تست مشخص شدند.

از سوی دیگر بازیکنان گامبیا ساعت 10 صبح امروز برای انجام نخستین تمرین خود پس از شکست برابر ایران راهی ورزشگاه اسوئنه شدند.

کد مطلب 971116

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