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۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۳۴

گزارش مهر از نیجریه/ سایکا:

فکر نمی کردیم از ایران گل بخوریم!/ اخراج بازیکنان گامبیا صحیح بود

فکر نمی کردیم از ایران گل بخوریم!/ اخراج بازیکنان گامبیا صحیح بود

سرمربی تیم فوتبال گامبیا با اشاره به درست بودن اخراج بازیکنان تیمش در دیدار با ایران، گفت: داور مسابقه عملکرد خوبی داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، طارق سایکا سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال گامبیا پس از شکست برابر تیم ایران در مورد عملکرد داور گفت: در این دیدار هیچگونه ناداوری ندیدم و داور بسیارعالی قضاوت کرد.

وی که در جمع خبرنگاران در نشست خبری سخن می گفت، افزود: اخراج بازیکنان گامبیا صحیح بود، این اتفاقات هم جزو فوتبال است و من عادت ندارم شکست تیم خود را با تکیه بر این مسائل توجیه کنم.

سرمربی تیم فوتبال زیر17 سال گامبیا خاطرنشان کرد: به حرفه ای گری بازیکنان برای رسیدن به پیروزی در این دیدار احترام می گذارم و این پیروزی و موفقیت را به آنها تبریک می گویم.

وی اظهار داشت: ما از ابتدای مرحله مقدماتی این رقابت‌ها تا به امروز گل نخورده بودیم و فکر می کردیم این طلسم ما شاید در دیدار با هلند شکسته شود اما هرگز پیش بینی و فکر نمی کردیم، از تیم ایران گل بخوریم و این طلسم ما برابر ایران بشکند.

طارق سایکا در پایان با بیان اینکه فوتبال بازی اشتباهات است و گامبیا به خاطر اشتباهات بازیکنانش برابر ایران تن به شکست داد، گفت: برای دیدار با هلند برنامه ویژه ای داریم و اطمینان دارم تیمم در آن مسابقه به پیروزی خواهد رسید.

کد مطلب 971117

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