6 پیروز برای سانشوکاران ایران / برنز آزادپور و منصوریان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز یکشنبه در تالار ریکو شهر تورنتو آغاز شد که در بخش سانشو(مبارزه) شش عضو تیم ملی به روی سکوی مسابقات رفته و همگی موفق به شکست حریفان خود شدند.

در بخش بانوان و در وزن 48- کیلوگرم الهه منصوریان در مبارزه با حریف کره ای خود در راند دوم به دلیل عدم صلاحیت فنی حریف به برتری دست یافت و به نیمه نهایی راه یافت. وی باقطعی نمودن مدال برنز خود، برای رفتن به دیدار پایانی باید با نماینده ترکیه دیدار کند.

در وزن 65- کیلوگرم خدیجه آزادپور در همان راند اول ووشوکار فنلاندی را ناک اوت کرد. وی نیز با این پیروزی مدال برنز خود را قطعی کرد و در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف ووشوکاری از فرانسه برود.

در بخش مردان محسن محمد سیفی در وزن 60- کیلوگرم در مبارزه اول خود در دو راند نماینده ماکائو که دارنده مدال طلای 2008 آسیا و برنز 2007 جهان بود را شکست داد. وی در مرحله بعد باید با حریفی از سوئد دیدار کند.

در وزن 75- کیلوگرم محسن حسین زاده در دو راند متوالی حریف خود از بلاروس را شکست داد و در مرحله بعد با "بلاتوف" قهرمان سال 2007 جهان از روسیه مبارزه می کند.

در وزن 65- کیلوگرم علی دهقان حریفی از رومانی را در دو راند شکست داد تا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ووشوکاری از آذربایجان برود. حمیدرضا قلی پور قهرمان سال 2007 جهان هم در وزن 85- کیلوگرم در همان راند اول ووشوکاری از جمهوری چک را ناک اوت کرد. وی نیز در مرحله بعد با نماینده مصر مبارزه خواهد کرد.

دهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان به مدت 5 روز در کانادا برگزار خواهد شد.