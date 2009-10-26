به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در ابتدای این نشست با اشاره به علاقه خود به هنر عکاسی گفت: از 15 سال پیش به طور جدی عکاسی کرده‌ام و در سفرهای مختلف دوربینم را همراه داشته‌ام و از طبیعت عکس‌های زیادی دارم، پارسال در اکسپوی صبا دو قطعه از عکس‌هایی را که در سوئد گرفته بودم به نمایش گذاشتم.

این بازیگر افزود: اما برای اولین نمایشگاهم تصمیم گرفتم مجموعه‌ای از عکس‌های سیاه و سفیدی که از طبیعت ایران گرفته‌ام به نمایش بگذارم. گونه‌های مختلف مانند عکاسی پرتره و اکسپریمنتال را تجربه کرده‌ام، اما به عکاسی از طبیعت بیشتر علاقه دارم. طبیعت به من آرامش می‌دهد و در عکس‌هایم سعی کرده‌ام بیننده را با این حس آرامش سهیم کنم.

کریمی درباره انتخاب گالری گلستان گفت: این گالری خوشنام و حرفه‌ای است، با خانم گلستان از قبل آشنا بوده‌ام و دوست داشتم اولین نمایشگاهم را آنجا برگزار کنم. در نمایشگاه 30 قطعه عکس سیاه و سفید به نمایش در‌می‌آید که تعدادی از آنها 15 سال قبل، تعدادی 10 سال و چند عکس در سال‌های اخیر گرفته شده است. سه قطعه عکس هم در سایز 100×150 به نمایش درمی‌آید.

کارگردان "یک شب" ادامه داد: عکاسی نسبت به سینما هنری شخصی‌تر است و جنبه تجاری آن قوی نیست، من مانند هر عکاسی تلاش کرده‌ام نگاهم را با عکس‌هایم نشان بدهم، عکاسی گرچه هنری مستقل است، اما بی‌ارتباط به سینما نیست و شباهت‌هایی به آن دارد. من در فیلمسازی دنبال کار سفارشی نرفتم و تلاش کردم دغدغه‌هایم را مطرح کنم، در عکاسی هم دنبال این گرایشم.

بازیگر فیلم‌های "پری" و "دو زن" درباره واکنش‌های منفی احتمالی گفت: نظر صاحبنظران و هنرمندان برایم مهم است اما نظر آنها که ممکن است در داوری‌شان حب و بغض شخصی را دخالت دهند مهم نیست، اگر این واکنش‌های منفی برایم مهم بود نباید وارد این حیطه می‌شدم. وقتی یک هنرمند فعالیت می‌کند همه حق اظهار نظر دارند، اما مهم کارشناسانه بودن این نظرها است.

لیلی گلستان با اشاره به حساسیت‌هایش در انتخاب آثاری که در گالری وی عرضه می‌شود گفت: هیچ هنری در انحصار گروهی خاص نیست و نمی‌توان هنرمند را از تجربه کردن محدود کرد. هر کس می‌تواند در هر حوزه‌ای که صاحب نگاه و توانایی است فعالیت کند. نمی‌شود گفت چرا یک بازیگر ترجمه می‌کند یا چرا رضا کیانیان مجسمه می‌سازد یا مهاجرانی رمان می‌نویسد.

این مترجم ادامه داد: انحصارطلبی در هنر خوشایند نیست، مخالفت‌ها و انتقادهایی از این دست فرهنگ پائین افراد را نشان می‌دهد. بهتر است فضایی فراهم کنیم تا این آثار دور از غرض‌ورزی قضاوت شود. طبیعی است وقتی یک بازیگر محبوب یا چهره‌ای سرشناس وارد فضای تازه شود به آثارش بیشتر توجه می‌شود. مردم دوست دارند فعالیت هنرمندان محبوبشان را دنبال کنند.

مدیر نگارخانه گلستان گفت: خانم کریمی در کنار بازیگری و کارگردانی ترجمه هم کرده که به نظر من قابل قبول بوده است. عکس‌های ایشان نگاه هنری و قریحه‌شان را نشان می‌دهد که امیدوارم درست دیده و ارزیابی شود. پیش از ایشان بازیگران تئاتر، موسیقی و سینما به من رجوع کردند و تقاضا داشتند در گالری نمایشگاه نقاشی، عکس و مجسمه برپا کنند، اما کارها خوب نبود.

وی ادامه داد: در گالری گلستان پارتی‌بازی معنایی ندارد و من در عکس‌های خانم کریمی نشانه‌ها و عناصری دیده‌ام که من را ترغیب کرد این نمایشگاه را برگزار کنم. ترکیب رنگ‌های سیاه و سفید در این عکس‌ها و مجموعه عکس‌ها زیبا و قابل توجه است. قاب‌بندی‌ها خوب است و در مجموع ایشان به عنوان عکاس کارشان را بلدند.

گلستان افزود: معیارهای انتخاب آثار برای من کاملا حرفه‌ای است، عکس‌های خانم کریمی زیبایی و امتیازهایی دارد که من را به برگزاری این نمایشگاه ترغیب کرد، ملاک من برای انتخاب این آثار حرفه‌ای است همانطور که پارسال نمایشگاهی از آثار یک عکاس خانم فرانسوی را برگزار کردیم.

وی درباره قیمت این عکس‌ها گفت: من با قیمت‌های بالا مخالفم و تصمیم گرفتم قیمتی که برای عکس‌ها در نظر گرفتیم زیر یک میلیون تومان باشد، این قیمت برای عکس‌های عکاسی در نظر گرفته شده که اولین نمایشگاهش را برگزار می‌کند. اما کیفیت کارهایش بالا است و اثرش امضای او را دارد.

گلستان با اشاره به نگاه ویژه کریمی گفت: در عکس‌های عباس کیارستمی می‌توان امضای او را دید، ناصر تقوایی پیش از آنکه کارگردان خوبی باشد عکاسی توانا است. امضای این چهره‌ها در آثارشان مهم است و برای بیننده این آثار هم نام و اعتبار حرفه‌ای این افراد اهمیت دارد، عکس‌های خانم کریمی هم امضای او را دارد.

کریمی درباره فعالیتش به عنوان عکاس گفت: به عکاسی علاقه دارم و حتما این حرفه را ادامه می‌دهم، من فیلمسازم و کارگردان قاب‌بندی و رنگ‌ها را می‌شناسد و این از عکاسی دور نیست. سینما هنر هفتم و ترکیبی از همه هنرها است. من با همان نگاهی که فیلم می‌سازم عکاسی می‌کنم و این دو مقوله را از هم جدا نمی‌دانم.

گلستان درباره استقبال از نمایشگاه گفت: صد درصد از این نمایشگاه استقبال می‌شود در این مدت که یک اعلام کوچک درباره نمایشگاه داشته‌ایم، هر روز با ما تماس می‌گیرند و مردم پیگیر نمایشگاه هستند. برای مردم هم جالب است عکس‌هایی از بازیگر محبوبشان ببینند. حضور این چهره‌های محبوب می‌تواند مردم را به دیدن عکس و ارتباط با یک اثر هنری خوب ترغیب کند.

نیکی کریمی در پایان این جلسه درباره فعالیت‌های سینمایی خود گفت: از اردیبهشت پارسال برای گرفتن مجوز ساخت فیلم سومم تلاش کردم، اما هنوز نتوانسته‌ام پروانه ساخت دریافت کنم. امیدوارم در شرایط تازه بتوانم این کار را انجام بدهم، می‌خواهم فیلمی بسازم که حتما اکران شود.

کارگردان "چند روز بعد" افزود: در همه جای دنیا دولت از سینمای فرهنگی با مخاطب خاص حمایت می‌کند و اکران این فیلم‌ها در سینماهای محدود اما طولانی انجام می‌شود. امیدوارم فضایی فراهم شود که سینمادارها اینقدر نفوذ نداشته باشند که مانع اکران فیلم فرهنگی شوند. محدود کردن نمایش فیلم‌های هنری به این سینما لطمه می‌زند و باید برای اکران این فیلم‌ها برنامه‌ریزی کرد.