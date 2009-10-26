جایزه بزرگ توکیو ساکورا به "بازیهای شرقی" به کارگردانی کامن کالف از بلغارستان اهدا شد، این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را هم به دست آورد و کریستو کریستف برای بازی در آن جایزه گرفت. جایزه ویژه هیئت داوران این دوره به هم "رابیا" به کارگردانی سباستین کوردرو محصول اسپانیا و کلمبیا رسید.
ژولی گایه فرانسوی جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم سینمایی "هشت درجه بالاتر" دریافت کرد و جایزه ویژه تماشاگران به فیلم سینمایی "تروتسکی" به کارگردانی جیکوب تیرنی از کانادا اهدا شد. در بخش مسابقه بادهای آسیا فیلم سینمایی "یک زندگی کاملا تازه" به کارگردانی اونیه لکومته محصول کره و فرانسه جایزه بهترین فیلم آسیایی را به دست آورد.
جایزه بزرگ تویوتا برای فیلمهای دوستدار طبیعت به فیلم سینمایی "گرگ" ساخته نیکولا وانیه از فرانسه اهدا شد. سینمای ایران با فیلمهای "شیرین" عباس کیارستمی، "زمزمه با باد" شهرام علیدی و "کتاب قانون" مازیار میری حضوری پررنگ در این دوره جشنواره توکیوداشت، اما کارگردانهای ایرانی در مراسم اختتامیه دست خالی ماندند.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم توکیو با نخستین نمایش جهانی مستند "اقیانوسها" به کارگردانی ژاک پرین آغاز شد و با اکران انیمیشن سینمایی "بالا" محصول استودیوهای دیسنی و پیکسار به پایان رسید. "بازیهای شرقی" یکی از سه فیلم برگزیده سینمای اروپا برای دریافت جایزه لوکس پارلمان اروپایی است.
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