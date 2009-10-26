معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در بازدید از خبرگزاری‌ مهر با اشاره به ویژگیهای نمایشگاه امسال گفت: در خصوص مشارکت سایتها و نشریات و خبرگزاریها تفاوتهایی با سال گذشته مشاهده می‌شود از جمله اینکه امسال برای نخستین بار نشریات دانشجویی را مشارکت داده‌ایم. 1800 نشریه دانشجویی از 21 دانشگاه کشور در نمایشگاه امسال حضور دارند. همچنین امسال پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی بیشتری به نمایشگاه آمده‌اند.

ویژگیهای نمایشگاه مطبوعات امسال از زبان معاون وزیر

علیرضا ملکیان همچنین با اشاره به فعالیت بخشهایی جنبی در نمایشگاه امسال افزود: با توجه به اینکه امسال هفتمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) با نمایشگاه مطبوعات مقارن شده است بخشی از جشنواره و نمایشگاه مطبوعات امسال را به این موضوع اختصاص داده‌ایم و در این بخش آثاری که مربوط به فرهنگ رضوی است مورد داوری قرار خواهد گرفت.

ملکیان همچنین با اشاره به عدم استقبال روابط عمومی‌ها از جشنواره و نمایشگاه امسال گفت: متاسفانه روابط عمومی دستگاههای دولتی و اجرایی استقبال خوبی از نمایشگاه امسال نکردند و ما این گِله را از آنها داریم. در حالی که هدف ما از حضور روابط عمومی‌ها این بود که علاوه بر اینکه نشریات داخلی آن دستگاهها به نمایش گذاشته می‌شود ارتباط تنگاتنگی میان مسئولان روابط عمومی با نشریات و خبرگزاریها ایجاد شود.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه مطبوعات را "معرفی جایگاه واقعی رسانه‌ها" برشمرد و گفت: قصد ما این است که مردم از نزدیک با نشریات آشنا شوند و از همین رهگذر چه بسا نشریات جدیدی را انتخاب کنند و خوانندگان جدید آن نشریه بشوند چون به هر حال امکان اجتماع همه نشریات در یک دکه مطبوعاتی وجود ندارد و مردم مطلع نیستند که چه تعداد نشریه در کشور منتشر می‌شود.

بخشی از بحث رتبه‌بندی مطبوعات و خبرگزاریها هم اکنون نیز اِعمال می‌شود

ملکیان اضافه کرد: نمایشگاه این امکان را به مردم می‌دهد که مردم نشریه مورد نظرشان را انتخاب کنند یا اگر نشریه‌‌ای را که احیاناً در حال حاضر مشترک آن هستند و یا به صورت ثابت خریداری می‌کنند با دست اندر کاران آن از نزدیک آشنا شوند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وعده پیشنهاد وزیر ارشاد برای رتبه‌بندی خبرگزاریها و مطبوعات اضافه کرد: احتمال می‌دهم بخشی از دغدغه‌ای که مد نظر ایشان است در حال حاضر دارد اِعمال می‌شود. در مورد بحث یارانه مطبوعات که از سوی مجلس مصوب می‌شود، هر سال مبالغی به خبرگزاریها و مطبوعات اختصاص می‌یابد که این یارانه‌ها بر اساس شاخصهایی توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از این شاخصها کمی و بخشی دیگر کیفی و محتوایی است و بر اساس این شاخص‌ها یارانه‌ها توزیع می‌شود و می‌توان گفت به نوعی رتبه‌بندی در زمینه یارانه‌ها صورت گرفته است. تا جایی هم که من اطلاع دارم، در حوزه مطبوعات و فرهنگ قرار نیست یارانه‌ها دستخوش تغییر بشود و فکر نمی‌کنم که دولت هم به دنبال چنین چیزی باشد.

نظر رئیس نمایشگاه مطبوعات درباره حضور کروبی

رئیس نمایشگاه مطبوعات همچنین درباره مسائل به وجود آمده در بازدید مهدی کروبی از این نمایشگاه با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: ما پیش بینی‌هایی کرده بودیم و تمهیداتی را هم اندیشیده بودیم که فضای نمایشگاه به فضایی که در زمان انتخابات داشتیم مرتبط نشود و رسانه‌ها بتوانند وظیفه‌ای را که بر عهده‌شان هست انجام بدهند.

وی افزود: ما سه روز پیش به صورت ناگهانی مطلع شدیم که جناب آقای کروبی قصد دارند از نمایشگاه مطبوعات بازدید کنند و با توجه به اینکه خودِ ما به ایشان دسترسی نداشتیم بلافاصله به مسئول حراست نمایشگاه اطلاع دادیم که با محافظان آقای کروبی تماس بگیرند و به ایشان بگویند که با توجه به فضای فعلی کشور حضور ایشان در نمایشگاه مطبوعات به مصلحت نیست و بهتر است که ایشان در نمایشگاه شرکت نکنند ولی متاسفانه از آن طرف (مسئدول تیم حفاظت ایشان) پاسخ شنیدیم که آقای کروبی به این کار مصمم‌اند و الان در راه هستند و به زودی هم در مصلی شاهد حضور او خواهید بود.

ملکیان گفت: در واقع ما مقابل یک کار انجام شده قرار گرفتیم. با این حال به محض ورود ایشان به مسئولان حفاظت حاضر در نمایشگاه گفتیم که مراقبت کنند که اتفاقی رخ ندهد ولی متاسفانه با شعارهایی که له یا علیه ایشان داده شد فضای نمایشگاه برای لحظاتی روال عادی خودش را از دست داد و ما هم بلافاصله به تیم حفاظتی گفتیم که به صلاح است هر چه سریعتر ایشان به بیرون نمایشگاه هدایت شوند و آن را ترک کنند.