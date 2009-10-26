اکبر قنبری مدیرمسئول انتشارات نگاه معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد مطالعاتی نویسنده در این کتاب، گفت: بحث در این کتاب عمدتا نه اخلاق نظری بلکه اخلاق عملی است و مبانی اخلاقی رویدادهای مهم جهانی را مورد پرسش، تحلیل و نقد قرار می‌دهد.

وی افزود: نظام اخلاقی همچون نظام حقوقی تا حد زیادی از تحولات جهان خارج و نحوه زیست انسانها تأثیر می‌پذیرد. تحولاتی که در ساختار زیست انسانها و نحوه ارتباط میان ایشان در جهان مدرن رخ داده است، تجدید نظری بنیادین را در اخلاق سنتی الزام می‌کند.

وی تصریح کرد: از جمله مسائلی که پدیده جهانی شدن در برابر اخلاق سنتی نهاده و اخلاق جهانی شدن لاجرم به آن می‌پردازد مسئله حقوق بشر است. برجسته شدن مقوله حقوق بشر را در عرصه روابط بین‌الملل می‌توان تا حدی پاسخ جامعه جهانی به حجم هراس‌انگیز خشونت و بربریت در جنگ جهانی دوم دانست.

قنبری خاطر نشان کرد: این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی به قلم نویسنده است. "تکریم انسان، تضمین حقوق بشر"، "حقوق بشر و مسئله نسبیت‌گرایی فرهنگی"، "جان رالز و مساله حقوق بشر در روابط بین‌الملل"، "مبانی اخلاقی حق دخالت بشر دوستانه"، "اصل امداد در روابط بین الملل"، "حق در مقام اثبات"، "حق در مقام احقاق" از جمله مقالات این کتاب هستند.

وی افزود: "آیا نان و امنیت بر آزادی مقدم است؟" و "لیبرالیسم: فردگرایی یا خویشتن مداری؟" مقالات دیگر این مجموعه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اینکه این کتاب از مجموعه "بینش معنوی" انتشارات است، گفت: این کتاب در 2 هزار نسخه تا پایان آبان ماه منتشر خواهد شد .