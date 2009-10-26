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۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۱۰

هفته دهم لیگ برتر انگلیس/

آرسنال متوقف شد

آرسنال متوقف شد

آرسنال یکشنبه شب در آخرین دیدار باقیمانده از هفته دهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان مقابل وستهام متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال شب گذشته در زمین وستهام با حساب 2 بر 2 متوقف شد. کارلتون کول (74) و دیامانتی (80-پنالتی) گل های وستهام را به ثمر رساندند و برای آرسنال رابین فن پرسی (16) و ویلیام گالاس (37) گلزنی کردند. "پارکر" از تیم وستهام در دقیقه 85 این دیدار از زمین اخراج شد.

فولهام و منچسترسیتی هم در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان دادند. لسکات (53) و پتروف(60) گل های من سیتی را به ثمر رساندند و داف (62) و دمپسی (68) برای فولهام گلزنی کردند.

جدول رده بندی:
1- چلسی 24 امتیاز
2- منچستریونایتد 22 امتیاز
3- آرسنال 19 امتیاز (تفاضل گل 16+)
4- تاتنهام 19 امتیاز (تفاضل گل 7+)
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18- هال سیتی 8 امتیاز
19- وستهام 5 امتیاز (دو بازی کمتر)
20- پورتسموث 4 امتیاز

کد مطلب 971135

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