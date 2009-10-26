آرسنال متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال شب گذشته در زمین وستهام با حساب 2 بر 2 متوقف شد. کارلتون کول (74) و دیامانتی (80-پنالتی) گل های وستهام را به ثمر رساندند و برای آرسنال رابین فن پرسی (16) و ویلیام گالاس (37) گلزنی کردند. "پارکر" از تیم وستهام در دقیقه 85 این دیدار از زمین اخراج شد.

فولهام و منچسترسیتی هم در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان دادند. لسکات (53) و پتروف(60) گل های من سیتی را به ثمر رساندند و داف (62) و دمپسی (68) برای فولهام گلزنی کردند.

جدول رده بندی:

1- چلسی 24 امتیاز

2- منچستریونایتد 22 امتیاز

3- آرسنال 19 امتیاز (تفاضل گل 16+)

4- تاتنهام 19 امتیاز (تفاضل گل 7+)

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18- هال سیتی 8 امتیاز

19- وستهام 5 امتیاز (دو بازی کمتر)

20- پورتسموث 4 امتیاز