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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

استانهای خراسان 469 شهید روحانی به انقلاب تقدیم کرده است

استانهای خراسان 469 شهید روحانی به انقلاب تقدیم کرده است

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد شهدای روحانی خراسان رضوی گفت: 469 شهید روحانی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی جان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام ابوالحسن انصاری شامگاه یکشنبه در نشستی خبری در مجتمع آیه های مشهد افزود: از تعداد 469 شهید در سطح استان های خراسان، تعداد 365 شهید روحانی متعلق به خراسان رضوی است و 104 شهید دیگر نیز مربوط به استان های خراسان شمالی و جنوبی است.

دبیر ستاد شهدای روحانی خراسان رضوی در ادامه به اقدامات ستاد روحانیت اشاره کرد و گفت: شناسایی و جمع آوری بانک اطلاعاتی شهدای روحانی استان، تدوین آثار شهدا، معرفی شهدای روحانی  به جامعه و تجلیل و تکریم از خانواده شهدا از اهداف ستاد روحانیت است.

وی تصریح کرد: تا کنون 11 شهرستان استان یادواره شهدای روحانی را در جهت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار نموده اند.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: تدوین و چاپ زندگی نامه تعدادی از شهدای شاخص روحانی در سطح استان های خراسان و تدوین و نشر سالنامه اسوه ها با یک نگاه ملی و کشوری از دیگر اقدامات ستاد روحانیت است.

وی در رابطه با فعالیت ستاد روحانیت در کنگره 23 هزار شهید استان های خراسان افزود: برگزاری محافل صنفی توجیهی روحانیون، گردهمایی ائمه جماعات مشهد مقدس به صورت منطقه ای، گردهمایی طلاب بسیجی خواهر و برادر در مشهد و گردهمایی هیئت های مذهبی شهرستان مشهد از جمله فعالیت های این ستاد است.

انصاری خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 95 درصد از فعالیتهای ستاد روحانیت انجام شده است که شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه هستیم و دلیل این امر را می توان به طور قطع امدادهای غیبی شهدا و کمکهای آنان دانست.

اجلاسیه کنگره 23 هزار شهید استان های خراسان آبان ماه سال جاری با حضور مسئولان در مشهد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 971136

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