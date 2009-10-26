استانهای خراسان 469 شهید روحانی به انقلاب تقدیم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام ابوالحسن انصاری شامگاه یکشنبه در نشستی خبری در مجتمع آیه های مشهد افزود: از تعداد 469 شهید در سطح استان های خراسان، تعداد 365 شهید روحانی متعلق به خراسان رضوی است و 104 شهید دیگر نیز مربوط به استان های خراسان شمالی و جنوبی است.

دبیر ستاد شهدای روحانی خراسان رضوی در ادامه به اقدامات ستاد روحانیت اشاره کرد و گفت: شناسایی و جمع آوری بانک اطلاعاتی شهدای روحانی استان، تدوین آثار شهدا، معرفی شهدای روحانی به جامعه و تجلیل و تکریم از خانواده شهدا از اهداف ستاد روحانیت است.

وی تصریح کرد: تا کنون 11 شهرستان استان یادواره شهدای روحانی را در جهت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار نموده اند.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: تدوین و چاپ زندگی نامه تعدادی از شهدای شاخص روحانی در سطح استان های خراسان و تدوین و نشر سالنامه اسوه ها با یک نگاه ملی و کشوری از دیگر اقدامات ستاد روحانیت است.

وی در رابطه با فعالیت ستاد روحانیت در کنگره 23 هزار شهید استان های خراسان افزود: برگزاری محافل صنفی توجیهی روحانیون، گردهمایی ائمه جماعات مشهد مقدس به صورت منطقه ای، گردهمایی طلاب بسیجی خواهر و برادر در مشهد و گردهمایی هیئت های مذهبی شهرستان مشهد از جمله فعالیت های این ستاد است.

انصاری خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 95 درصد از فعالیتهای ستاد روحانیت انجام شده است که شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه هستیم و دلیل این امر را می توان به طور قطع امدادهای غیبی شهدا و کمکهای آنان دانست.

اجلاسیه کنگره 23 هزار شهید استان های خراسان آبان ماه سال جاری با حضور مسئولان در مشهد برگزار خواهد شد.