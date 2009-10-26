مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با آغاز توزیع کارت؛ تاریخ و جزییات برگزاری آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت اعلام شد

محجوب: هدفمند کردن یارانه ها جامعه را دو قطبی می کند

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد داد: افزایش حقوق کارگران با پیش شرط

اعتماد:

محسن آرمین در پاسخ به تبلیغات جناح رقیب بیان کرد: نفوذ گفتمان اصلاحات در عمق جامعه

الیاس نادران: واگذاری مخابرات خلاف اصل 44 است

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: 12 میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت از ایران

ایران :

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: 1800 قاچاقچی دانه درشت در انتظار محاکمه

معاون سازمان خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی در ایران خودرو و سایپا

3 روز عزای عمومی در عراق اعلام شد؛ 700 کشته وزخمی در انفجارهای یکشنبه سیاه عراق

ابرار:

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد ایران شدند

پراید پرتیراژترین خودروی تولیدی شد

ملکیان: یارانه مطبوعات دستخوش تغییر نمی شود

عضو فراکسیون خط امام: محاکمه موسوی به مثابه محاکمه انقلاب است

سرپرست وزارت نیرو اعلام کرد: تغییرقیمت آب و برق از ابتدای سال 89

ابتکار:

سخنان دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره نامزدهای معترض واکنش برانگیز شد؛ اصولگرایان علیه عسگر اولادی

رئیس بانک مرکزی: شعارنویسی روی اسکناس جرم است

در جلسه جامعه اسلامی مهندسین؛ باهنر: رهبر انقلاب مخالف مذاکره با آمریکاست

اسرار:

تجری خبر داد: آزادی متهمان حوادث اخیر با قرار تامین

موسوی لاری هشدار داد: خشونت طلبان، اندیشه امام را مزاحم خود می دانند

باهنر در واکنش به اظهارات برخی دولتمردان: مقام معظم رهبری مخالف مذاکره با آمریکاست

اطلاعات:

140 کشته در انفجارهای خونین بغداد

مجلس عملکرد دولت در اصل 44 را بررسی می کند

بارندگی در 10 استان امروز آغاز می شود

نماینده سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: ایران 2 میلیون واکسن آنفلوانزای خوکی از آمریکا وارد می کند

تفاهم:

تجارت دود: سه میلیارد دلار؛ 12 میلیون ایرانی سیگاری هستند

یارانه مطبوعات دستخوش تغییر نمی شود

دبیر ستادمبارزه با قاچاق با خودداری از اعلام میزان آن: هیچ کالایی نیست که قاچاق نشود

تهران امروز:

بازرسان هسته ای در سایت «فرودو» قم

نبرد ویژه آزادی سرخ های تبریز، سرخ های تهران

مجادله بر سر نقش موسوی خوئینی ها

جام جم :

70 درصد قاچاق کالا در دستان 1500 نفر

دولت کارگروه بازار تشکیل می دهد

ثبت نام طرح ترافیک از اول آذر ماه

جوان:

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد: 4 کشور در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان نقش داشتند

همراه اول باز هم مشترکان خود را تنها گذاشت

جمهوری اسلامی:

در اعتراض به اهانت نظامیان اشغالگر به قرآن صورت گرفت؛ تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان

پژوهش جای سربازی نخبگان

چند تن از نمایندگان مجلس در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی: پیشنهاد البرادعی فریبکارانه است

جهان صنعت:

باهنر در گفتگوی اختصاصی با جهان صنعت: قضاوت و محاکمه کار مجلس نیست

دبیرکل خانه کارگری با اشاره به هدفمندی یارانه ها: فقرا مفلس، طبقه متوسط محو و دولت زمین گیر می شود

درخواست قیمت گذاری محصولات نفتی با عرضه و تقاضا

قیمت آب و برق از ابتدای سال 89 افزایش می یابد

حمایت:

رئیس قوه قضائیه خواستار شد: تلاش قوای سه گانه برای تدوین الگوی اسلامی و ایرانی

واکسن آنفلوانزای نوع A تا دو ماه دیگر وارد بازار می شود

آغاز ثبت نام آرم ترافیک 89 از اول آذر

حیات نو:

بازرسان آژانس به ایران آمدند؛ نگرانی از مفاد توافق هسته ای

نمایشگاه مطبوعات باز هم متشنج شد؛ حمله و توهین به فرزند شهید بهشتی

محسن آرمین تاکید کرد: نفوذ گفتمان اصلاحات در لایه های جامعه

حزب الله:

دبیرستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هزار میلیارد تومان پرونده دانه درشت ها در حال رصد است

احتمال تعیین سخنگویان دولت از میان وزیران

متهمانی که دادگاه آنان برگزار شده آزاد می شوند

واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی

خبر:

دیپلماسی فشرده در تهران، مسکو، پاریس و واشنگتن؛ تردید در خرید سوخت هسته ای بالا گرفت

پیش بینی زیان برای فولاد، پتروشیمی و سیمان

وزارت بهداشت: دانش آموزان سرماخورده یک هفته به مدرسه نروند

خراسان:

دو انفجار مهیب در محل ساختمان های دولتی عراق؛ یکشنبه خونین، بغداد 140 کشته و 700 زخمی

مهر محرمانه آموزش و پرورش خراسان رضوی بر اخبار آنفلوانزا در مدارس

اختلاف نظر بانک مرکزی و مرکز آمار درباره متولی اعلام نرخ تورم جدی شد

دنیای اقتصاد:

اوباما با سارکوزی و مددوف گفتگوی تلفنی کرد؛ رایزنی سران غرب درباره ایران

برای بازدید از سایت هسته ای قم صورت گرفت؛ ورود بازرسان اتمی به ایران

سیاست روز:

مسیرنخست وزیر ترکیه؛ تهران- واشنگتن؛ ورود اردوغان به بازی بزرگان

هشدار کارشناسان نسبت به بحران سلامت در نسل های آتی؛ جوانان بیشتر از گذشته به سیگار روی آورده اند

فرهیختگان:

جوانفکر این بار به عسگراولادی تاخت؛ مشاوری علیه همه

دولت باز هم وارد بازار شد

بازدید بازرسان اتمی از تاسیسات هسته ای قم

کاروکارگر:

دبیرستاد مبارزه با قاچاق کالا با امتناع از میزان واردات غیرمجاز: هیچ کالایی در کشور نیست که قاچاق نباشد

محجوب: هدفمند کردن یارانه ها طبقه متوسط را محو می کند

مجازات توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر تشدید می شود

کیهان:

عصر دیروز درنمایشگاه مطبوعات صورت گرفت؛ پرسش و پاسخ داغ و چند ساعته با شریعتمداری در غرفه کیهان

برای بازدید از سایت «فرودو»؛ بازرسان آژانس اتمی به تهران آمدند

امروز هوای تهران بارانی می شود

پرونده 1800 دانه درشت اقتصادی روی میز قوه قضائیه

وطن امروز:

عراق بزرگترین حادثه تروریستی سال 2009 را به چشم دید؛ یکشنبه خونین در بغداد

واکنش ایران به احتمال سوء نیت غرب در مذاکرات وین؛ اورانیوم 20 درصد می خریم، اورانیوم 5/3 درصد نمی دهیم

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 89 از فردا

افزایش ظر فیت اعزام به عتبات عالیات

همشهری:

70 درصد قاچاق در دستان 1500 نفر

در جلسه دیروز شورای شهر مطرح شد؛ شهرداری در ساخت مترو و نوسازی بافت های فرسوده تنهاست

140 کشته و500 مجروح در انفجارهای بغداد

هدف واقتصاد:

دولت با تشکیل کارگروهی از وزیران برای پیشگیری از افزایش قیمت ها موافقت کرد؛ کنترل دستوری از بازار

نارضایتی بانک مرکزی از واگذاری اعلام تورم به مرکز آمار ایران

نگرانی سازمان ملل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها