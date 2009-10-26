استخدام نیرو برای قاچاق پرندگان/ کسب 80 میلیون ریال به ازای یک پرنده

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، همه ساله با آغاز فصل پاییز همراه با مهاجرت نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنار آبزی، پرندگان شکاری برای فرار از سرمای عرض های جغرافیایی بالا و جهت دستیابی به غذا و پناه به مناطق جنوبی و گرمتر کره زمین مهاجرت می‌کنند.

زیستگاههای نوار ساحلی شهرستانهای چابهار و کنارک به جهت دارا بودن ویژگیهای منحصر بفرد همه ساله در نیمه دوم سال که اوج آن در ماههای مهر و آبان است، مکانی مناسب جهت زمستان گذرانی پرندگان شکاری است که با توجه به مسیرهای مختلف شناسایی شده مهاجرت پرندگان شکاری، گونه های متنوعی از پرندگان خانواده شاهینیان در خورها و تالابهای منطقه قابل رویت و شناسایی هستند.

در طول اجرای برنامه سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی سال 1387 در مناطق تالابی استان سیستان و بلوچستان که با حضور تیم پرنده شناسان هلندی و سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست انجام شد، اولین رکورد و مشاهده گونه Amur falcon در ایران که شباهت زیادی به شاهین پاسرخ دارد، در سایت تالاب لیپار مشاهده و در فهرست پرندگان ایران ثبت شد.

گونه مذکور در فهرست قرمز IUCN قرار داشته و بومی کشورهای آفریقای، عمان، پاکستان و همچنین شرق دور بوده و البته به صورت پراکنده در امارات متحده عربی و عربستان نیز دیده شده است.

جالب است که برای اولین بار در ایران دو گونه کور کور بال سیاه و سارگپه جنگلی شرقی جزء گونه های مهاجر زمستانه در منطقه چابهار مشاهده و شناسایی شدند.

در این میان عده‌ای از افراد فرصت طلب و سودجوی منطقه با استفاده از عدم آگاهی بومیان و نیز فقر مادی آنها، بمنظور شکار و قاچاق کردن پرندگان شکاری به مقصد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مبادرت به استخدام نیرو از بومیان مناطق ساحلی چابهار، کنارک و سایر استانهای ساحلی کشور جهت زنده گیری شاهین، بحری و بالابان کرده اند .

در ازای فروش یک بهله از انواع این پرندگان 80 میلیون ریال عاید دلالان می شود

بنا بر همین گزارش، این افراد سودجو و دلال به ازای بهای ناچیزی پرندگان شکاری را از شکارچیان خریداری کرده و اقدام به خروج آنها به مقصد کشورهای عربی می کنند این در حالیست که در ازای فروش یک بهله از انواع این پرندگان مبلغی برابر 80 میلیون ریال عاید این دلالان می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با تأیید این مطلب، از آغاز فصل مبارزه با قاچاقچیان بازهای شکاری در این استان خبر داد و گفت: در 10 روز اول این طرح هفت متخلف دستگیر شدند.

هفت متخلف که اقدام به زنده گیری پرندگان شکاری کرده بودند، دستگیر شدند

مهندس تورج همتی افزود: با تشدید مأموریتهای گشت و کنترل و نظارت بر نوار ساحلی و اعزام اکیپ های مختلف از مأمورین گارد حفاظت محیط زیست استان به تالابها و خورهای نوار ساحلی استان سیستان و بلوچستان طی 10 روز گذشته این مأمورین موفق شدند هفت متخلف که اقدام به احداث کوخه جهت زنده گیری پرندگان شکاری نظیر شاهین، بحری و بالابان کرده بودند را شناسایی و دستگیر کنند.

وی اضافه کرد: از این متخلفان تعداد هفت بهله پرنده دلیجه، پنج قطعه قمری و 3 قطعه کبوتر چاهی به همراه تعداد زیادی تور و ادوات زنده گیری کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده قضایی این متخلفین در مراجع قضایی شهرستانهای چابهار و کنارک در حال پیگیری است و علاوه بر محکومیتهای قضایی بالغ بر یکصد میلیون ریال ضرر و زیان و خسارات وارده به محیط زیست نیز از آنها اخذ خواهد شد.