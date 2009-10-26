اختلاف افکنی ابومازن؛ از انتصاب دولت تا تعیین یکجانبه زمان انتخابات

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جمعه شب در اقدامی جدید و همسو با آمریکا و رژیم صهیونیستی به طور یکجانبه 24 ژانویه 2010 را زمان برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد.

منابع فلسطینی نزدیک به ابومازن اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر اثر فشارهای "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، برخی کشورهای عربی و رهبران جنبش فتح اقدام به این امر کرده است.

این منابع افزودند: اوباما روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ابومازن اعلام کرده است که آمریکا و اتحادیه اروپا از تعیین زمان برگزاری انتخابات از سوی وی حمایت خواهند کرد و تشکیلات خودگردان فلسطین را مورد حمایت مالی و سیاسی قرار خواهند داد.

منابع نزدیک به ابومازن خاطرنشان کردند: اوباما همچنین برخی کشورهای عربی از جمله مصر را قانع کرد که با تعیین زمان برگزاری انتخابات پیش از تحقق آشتی ملی فلسطین موافقت کنند.

به گفته این منابع، دولت آمریکا به طور رسمی تهدید کرده است که در صورت عدم تعیین زمان برگزاری انتخابات، تعامل با تشکیلات خودگردان را قطع خواهد کرد و ادامه دوستی با آن منوط به پذیرش شروط کمیته چهارجانبه در گفتگوهای ملی فلسطین است.

خشم گروه های فلسطینی از تصمیم ابومازن

اقدام خودسرانه و تفرقه برانگیز ابومازن مبنی بر تعیین زمان برگزاری انتخابات پیش از دستیابی به توافقنامه آشتی ملی با مخالفت گروه های مختلف فلسطین مواجه شده است.

کمیته مقاومت مردمی فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: تعیین زمان برگزاری انتخابات مانعی بر سر راه تحقق آشتی ملی فلسطین و پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین به شمار می رود.

"اسماعیل رضوان" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس خاطرنشان کرد: انتخابات باید بر اساس توافق ملی و به دور از هر گونه اختلافی برگزار شود و ملت فلسطین تنها در صورتی که انتخابات قانونی باشد آن را خواهد پذیرفت.

"رمضان عبدالله شلح" دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اظهار داشت: اقدام ابومازن اختلافات داخلی فلسطین را افزایش می دهد و ماجراجویی جدیدی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین به شمار می رود که نتایج و عواقب آن غیر قابل پیش بینی است.

"سامی ابوزهری" سخنگوی رسمی جنبش حماس خاطرنشان کرد: تصمیم ابومازن در پاسخگویی به دستورات خارجی اتخاذ شده است و ضربه ای شدید به گفتگوهای ملی فلسطین به شمار می رود.

"جمیل مزهر" عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز اعلام کرد که این کمیته تنها در صورت توافق ملی در انتخابات شرکت خواهد کرد.

ابومازن عامل اصلی تداوم اختلافات داخلی

با نگاهی به اقدامات اخیر ابومازن در سال های اخیر همچون تشکیل دولت انتصابی در کرانه باختری، هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی در راستای حذف مقاومت فلسطین، ادامه ریاست تشکیلات خودگردان پس از پایان دوره قانونی وی، درخواست تاخیر در بررسی گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیانگر این است که تصمیم گیری های یکجانبه وی در مسائل سرنوشت ساز فلسطین نه تنها در راستای منافع عالی شهروندان فلسطینی به شمار نمی رود بلکه بیش از پیش همسویی وی با آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیشبرد سیاست های استعماری آنها را نشان می دهد.

اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که هر زمان که گروه های فلسطینی به امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین در قاهره نزدیک شده اند ابومازن همسو با آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی و بر خلاف توافق گروه های سیاسی فلسطین تصمیمی را اتخاذ کرده که منجر به تعویق امضای توافقنامه آشتی ملی شده است.

درخواست تاخیر در بررسی گزارش گلدستون و تعیین زمان برگزاری انتخابات پیش از تحقق آشتی ملی از جمله این تصمیمات به شمار می رود.

ابومازن نه تنها در طول ریاست خود گامی در راستای منافع ملت فلسطین برنداشته است بلکه به عنوان عامل اجرایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین همواره در چارچوب پیشبرد منافع صهیونیست ها در منطقه تلاش کرده و ریاست وی در تشکیلات خودگردان جز آوارگی، محاصره، جنگ، فقر و بیکاری چیز دیگری برای ملت فلسطین به همراه نداشته است.