همکاری نظامی با اسرائیل نداریم/ حمایت از حضور فعال ایران در قفقاز

"گیورگی جانجغاوا" روز شنبه با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات به سئوالات خبرنگاران درباره ابعاد مختلف روابط ایران و گرجستان و همچنین تعاملات تفلیس با همسایگان خود و قدرت های خارجی پاسخ داد.

وی ضمن تقدیر از خبرگزاری مهر به عنوان رسانه ای منصف که واقعیات ایران و جهان را منعکس می کند، داشتن انرژی هسته ای صلح آمیز را حق تمامی کشورهای جهان از جمله ایران دانست و در عین حال خواستار از بین بردن تمامی بمب های هسته ای جهان و ایجاد جهانی عاری از سلاح های هسته ای شد.

سفیر گرجستان در ایران درباره روابط و همکاری های تهران- تفلیس نیز گفت: ایران کشور بزرگی است و نه تنها نقش مهمی در منطقه دارد بلکه کشوری تاثیرگذار در عرصه جهانی است و زمینه های زیادی برای همکاری در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین گرجستان و جمهوری اسلامی وجود دارد.

جانجغاوا ضمن حمایت از دیپلماسی قفقازی جمهوری اسلامی، خواستار تحرک دیپلماتیک و مثبت بیشتر ایران نسبت به کشورهایی مثل ترکیه در منطقه قفقاز شده و این منطقه را منطقه ای با فرصت های بیشمار برای جمهوری اسلامی اعلام کرد.

وی، پیوستن ایران به پروژه گازی نابوکو برای انتقال گاز خزر و آسیای میانه به اروپا را مورد حمایت و استقبال گرجستان اعلام و اضافه کرد: پیوستن به نابوکو موضوعی است که ایران می تواند به آن بیاندیشد و برای عملی شدن آن با طرف های اروپایی رایزنی کند.

سفیر گرجستان در ایران، وجود روابط نظامی بین گرجستان و رژیم صهیونیستی را رد کرده و آن را یک بلوف طرح شده از سوی رسانه های مخالف دانست و گفت: علیرغم اینکه بین تفلیس و تل آویو روابط دیپلماتیک وجود دارد و حتی همان طور که روسیه از اسرائیل سلاح خریده است، تفلیس نیز به این امر مبادرت ورزیده اما هیچ روابط نظامی به معنای دیگر بین تل آویو و تفلیس وجود ندارد.

جانجغاوا درباره شایعات رسانه ای درباره اجاره پایگاه نظامی در گرجستان به رژیم صهیونیستی نیز گفت: چنین شایعاتی بی معنی هستند و هرگز گرجستان به هیچ کشور خارجی اجازه استفاده از خاک خود علیه ایران را نخواهد داد.