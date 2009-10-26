توسعه رشته های میان دانشگاهی/ الزام دانشگاهها به تدوین طرح توسعه کیفی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توسعه آموزش در این دوره بیشتر بر توسعه کیفی استوار خواهد بود و عمق بخشیدن و ارتقای کیفی از هر نظر مورد توجه است.

وی با اشاره به جمع بندی موضوعات نشست معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: مفاهیم شیوه های اعتباربخشی، ارزشیابی درونی و بیرونی و اعتباربخشیدن به همه فعالیتها در سطوح آموزش پزشکی در دوره جدید پیگیری می شود.

ورود به عرصه های فناوری جدید از جمله فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی

محققی ورود به عرصه های فناوری جدید از جمله فناوری اطلاعات را نیاز آموزش پزشکی دانست و افزود: کاربرد این فناوری ها در آموزش پزشکی و تهیه فایل های اطلاعاتی به روز از اطلاعات موجود در دانشگاهها می تواند راهگشای این بخش باشد.

توسعه رشته های میان دانشگاهی بین دانشگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم

وی توسعه همکاری میان بخشی و میان رشته ای و همکاری بین دانشگاهها را از دیگر برنامه های وزارت بهداشت در دوره جدید فعالیت معاونت آموزشی برشمرد و گفت: توسعه رشته های میان دانشگاهی بین دانشگاههای وزارت بهداشت و وزارت علوم و توسعه روابط علمی با مراکز معتبر بین المللی از موضوعاتی هستند که به پیشرفت آموزش پزشکی منجر می شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت راه اندازی رشته های میان بخشی و تحصیلات تکمیلی و توسعه رشته های فوق تخصصی را نیز در این راستا برشمرد.

تعریف ماموریت دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای تهیه طرح توسعه کیفی

وی با اشاره به الزام دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای تهیه طرح توسعه کیفی تاکید کرد: دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه به ماموریت تامین نیاز منطقه ای، تربیت نیروی انسانی توانمند، دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو به موضوعات رقابتی و ارتقای همه شئون آموزشی و تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک نیز برای پیاده سازی اهداف عالی چشم انداز باید ماموریت هایی را تعریف کنند.

محققی با اشاره به بخشهای کمی که نیازمند توسعه است، یادآور شد: رشته های تخصصی همچون رادیولوژی، ارتوپدی و جراحی اعصاب هنوز نیازمند توسعه است و در رشته های فوق تخصصی همچون خون و سرطان و نفرلوژی کمبود شدیدی وجود دارد.

تهیه مدل های اعتباربخشی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی

وی مدل های اعتباربخشی را مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی توصیف کرد و گفت: این مدلها به صورت قابل اجرا در دانشگاههای علوم پزشکی طراحی می شود تا بتوانیم بر اساس آن دانشگاهها را ارزشیابی کنیم. هیچ فعالیت غیرمعتبری نباید در دانشگاهها انجام گیرد و نتایج کار که همان فارغ التحصیلان هستند نیز باید با آزمون های استاندارد و کارنامه های قابل مقایسه به صورت مستقیم بررسی شوند.

معاون وزیر بهداشت توجه به اخلاق پزشکی و معنویات را در صدر کارهای حوزه آموزشی پزشکی برشمرد و گفت: جنبه های معنوی و خدمتگزاری باید به شکل ملموس و قابل اندازه گیری در حوزه آموزشی به شکل وسیع انجام گیرد تا زمینه حرکت سریع به سمت آموزش پاسخگو فراهم شود.

توجه به نوآوری در شیوه های آزمون و استفاده از منابع جدید درسی

وی افزود: نوآوری از دیگر موضوعاتی است که در شیوه های آزمون، استفاده از منابع جدید درسی، روزآمد کردن شیوه های تشخیص درمانی و ارزیابی و شیوه های پژوهشی و متناسب با نیازهای کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

محققی اظهار داشت: شیوه های سنتی نباید منسوخ شود و بلکه باید با عمق بخشیدن به آنها، شیوه های تازه ای برای بیان آنها یافت.

تشکیل کارگروه کارشناسی برای گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی

وی از تشکیل کارگروه کارشناسی برای گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: از این پس کارگروه کارشناسی موضوعات را دسته بندی می کند و پس از آن در نشست در مورد موضوعات کارشناسی شده تصمیم گیری می شود.