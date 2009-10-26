زنجانیها سه کیلوگرم کمتر از سرانه کشوری ماهی مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صیاد بورانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: باید سرانه مصرف ماهی در جامعه به خاطر داشتن فواید و مزایای فراوان افزایش یابد زیرا در بدن ماهی، اسیدهای چرب امگا 3، امگا 6، امگا 9، فسفر و سایر مواد پروتئینی مورد نیاز بدن وجود دارد که این مواد، از انسان در مقابل برخی بیماریهای قلبی و عروقی محافظت میکنند.
وی با اشاره به اینکه استفاده از مصالح محلی برای ساخت مزارع، یکی از برنامههای سازمان جهاد کشاورزی در راستای تشویق و افزایش توجیه اقتصادی اجرای طرحهای آبزی پروری است ادامه داد: با استفاده از مصالح بومی که ساخت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی است، هزینه احداث استخرها 50 درصد کاهش مییابد.
صیاد بورانی استفاده و به کارگیری از تجهیزات بومی برای افزایش تولید آبزیان نسبت به آب مصرفی را یادآور شد و افزود: طرح تولید بچه ماهی در مزارع مدار بسته برای نخستین بار در کشور در زنجان اجرا میشود.
مدیر شیلات استان زنجان استقبال افراد برای آبزیپروری در استان زنجان را مطلوب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در استان زنجان 350 استخر پرورش ماهی اعم از صنعتی و بومی وجود دارد و به طور میانگین سالانه 700 نفر به طور مستقیم به جمع پرورش دهندگان آبزیان در استان افزوده میشوند.
صیاد بورانی با بیان اینکه استان زنجان با وجود منابع آبی از جمله استانهای مستعد آبزیپروری کشور محسوب میشود، ادامه داد: آبزیپروری استان هر ساله رشد قابل توجهی پیدا میکند. به گونه ای که سال گذشته یک هزار و 882 تن انواع آبزیان خوراکی و 4 میلیون و 720 هزار قطعه بچه ماهی در استان تولید شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و 500 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در استان زنجان تولید شده است افزود: 180 نفر در تولید ماهیهای زینتی در استان فعال هستند.
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